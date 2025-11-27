行政院再對財劃法提覆議 藍黨團嗆：讓你踢鐵板！

國民黨團針對行政院提出財劃法修法覆議案做出回應。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 立法院第二度三讀《財政收支劃分法》修正案後，行政院也提出修法版本，今（27）日更針對立法院版本的修法案通過覆議案，將呈請總統核可。國民黨立法院黨團書記長羅智強則回嗆，今天對於立法院財劃法，行政院要提出覆議，那國民黨的立場很簡單，「就是讓你踢鐵板，你覆議來，我們就否決你！」

對於再度提出覆議案。財政部說明，立法院 14 日再次三讀通過財劃法部分條文，影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，經行政院主計總處依三讀條文推算，中央對地方補助額度不得少於新台幣 5,455 億元，將使民國 115 年度中央政府總預算案舉債數再增加 2,646 億元，超過當年度舉債上限，並使中央擘劃財政、平衡全國經濟、引導政策的效能大受影響，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，不利全民福祉。

羅智強則批評，行政院不意外的針對財劃法（第二次修法案）要提出覆議，「就是一個賴皮總統加上一個覆議院長」，《財劃法》中央不要集權又集錢，這是賴清德當台南市長時期的理念，結果，國民黨團兌現賴市長的理念後，這個賴皮總統卻下令卓榮泰再次提出覆議，

羅智強表示，國民黨團不會排斥有關《財劃法》的檢討跟修正討論，但行政院如果真的尊重地方的財政自主權的，應該尊重立法院三讀的法律，先讓新版的《財劃法》實施半年或一年後，來檢討成效，這是最好的方式。

羅智強表示，再不然，就是立法院提出新版《財劃法》之前，就像去年七月，國民黨團就請行政院提出院版，當時大家有一年半的時間可以好好討論，但行政院不是，行政院故意要等到立法院的新版財劃法三讀後，用蓋牌方式，直接要蓋掉立院三讀通過的法律，「天下有這個道理嗎？」行政院為什麼拖一年半不做？這就是在做政治鬥爭嘛！

