行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

因應憲法法庭對於死刑的判決，以及社會希望能嚴懲犯罪的期待，行政院今（30）日通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，明定故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不得假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義。同時，也明定有《刑法》第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。

行政院今日上午在院會結束後，於上午11時許召開院會後記者會，而發言人李慧芝在記者會中，轉述行政院長卓榮泰就《刑法》部分條文修正草案、《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案及《監獄行刑法》第148條、第156條修正草案，准以通過。

卓榮泰表示，《刑法》部分條文修正草案、《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案函請司法院會銜送請立院法審議，而《監獄行刑法》第148條、第156條修正草案併同函請立法院審議。

接著，他說明，本次修法，就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不得假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義；另，依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋的規範，要作通盤修正。

卓榮泰強調，本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此外，法務部也發新聞稿表示，因應憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，明定行為時有《刑法》第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。





