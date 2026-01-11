（圖／本報系資料照）

115年度中央政府總預算持續卡關，藍白擬提案將具急迫性的新興預算項目優先在立法院審議，但賴總統認為，如果只讓少數新增預算通過，這是為德不卒；藍委反批，行政院至今沒來溝通預算，只是哭窮、累積相罵本，情勒在野黨。

賴總統劍指在野黨早已不是新鮮事，從拋出1.25兆元國防特別預算後，即拉高分貝希望在野黨能速審總預算及國防特別預算，甚至語重心長搬出憲政大道理，要求立院如期審查總預算。

但在野黨也非等閒之輩，手握預算審查大權，堅持政院須將軍警消加薪方案補列才肯鬆手，政院不退讓，讓總預算持續卡關，連帶國防特別預算也六度遭封殺，無法付委審查。

眼見新年度已開始，行政院長卓榮泰指預算遲未排審，高達2992億元不得動支，嚴重衝擊中央、地方財政，要把這筆帳算到在野黨頭上。藍白於是擬將具急迫性、攸關重大民生新興資本支出及新增計畫，包含TPASS、一般性補助款等挑出來付委審查，以免卡關太久，引發民怨，間接影響年底九合一選情。

卓揆卻批評，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度；賴總統也認為好事未做到底，是為德不卒，頗有得了便宜還賣乖之勢。

只是立法院不是功德院，更不是過去民進黨一黨獨大下的行政院立法局。以往民進黨批評包裹修法、包裹表決，現在為了自身執政利益，卻想全部打包帶走，豈有如此的道理。

面對僵局，既然朝野都說解鈴還需繫鈴人，執政黨何不先接受藍白善意，這才是真正的民生優先。