行政院副署「停砍公教年金」修法、聲請釋憲 ... 卓榮泰：不會放棄該職權，但不期待都這樣做

立法院在藍白聯手下，日前三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等法，攸關「停砍公教年金」，引發爭議。 行政院長卓榮泰周五（12/26）宣布將依「憲法」賦予的義務、責任，予以副署，使之生效，但也同時聲請大法官解釋，以「憲法」程序完成最終裁判、維護憲政尊嚴。

藍白合力通過公教反年改修法 未來10年需撥補7000億元

中國國民黨、台灣民眾黨於聯手力推公教「停砍年金案」，並於立法院12/12召開的院會中表決，最後再度因民進黨立法院團人數不敵藍白，通過國民黨團臨時提出的「再修正動議」版本。

根據三讀的條文，將公教退休所得替代率上限水準回溯至112年71.5%，並回溯到從113年起「停砍年金」。此外，三讀條文也規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

銓敘部已多次示警，若停砍年金修法通過國民黨團版方案，退撫基金恐提前破產，政府10年內需撥補近7000億元，全民平均每人約需負擔近3萬元。

憲法法庭「復活」 卓榮泰副署「停砍公教年金」修法、聲請釋憲

有別於對立法院「財劃法」修法不副署，在憲法法庭日前「復活」後，對於立法院三讀「停砍公教年金修法」公告期限在周五（12/26），卓揆於行政院會中決定對相關修法進行副署。

行政院發言人李慧芝會後轉述，卓揆表示，面對立法院提出的反年改案，12/26是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復了正常運作，有一個最終憲法的裁判員。他說，雖然這項反年改修法違反「憲法」第70條的規定，也違反「憲法」體制中權力分立的原則，更違反國會中充分討論的原則。

卓揆接著說，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府咨文送達之後，行政院會履行義務與責任，會副署讓修法生效，也會即刻送請大法官解釋，就「憲法」程序，完成最終的裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰：不拋棄「不副署」權責 但不期待未來都這樣做

卓揆強調，凡是摧毀憲政體制、凡是削弱國防安全、凡是破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，「不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權」。

但是卓揆也強調，未來他不期待都這樣做（不副署）， 因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全，不會一直破壞國家安全以及財政。

卓榮泰鼓勵行政團隊守護憲政 期許2026年榮耀自信、國富民強

卓揆認為，憲法法庭的功能是存在的，其由「憲法」賦予的各項權力，行政院也會善用、不會拋棄。

他鼓勵行政團隊未來在工作崗位上，謹守本分、奮力向前，守護憲政的世代正義及財政有序。

卓揆展望2026年表示，行政院要守護憲政秩序、世代正義以及財政有序，在台灣經濟穩定向前、協助產業走向國際的時候，行政團隊會堅守立場、自信樂觀，只要自信樂觀沒有克服不了的難關，他也期待2026是榮耀自信、國富民強的一年。

