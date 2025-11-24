行政院力推殺人、兒虐致死判10年以上「不得假釋」！ 司法院加註3大意見

司法院。資料照。陳品佑攝



行政院10月底通過《刑法》、《監獄行刑法》及《刑法施行法》修正草案，增訂故意殺人（未遂）、兒虐致死（重傷）等特殊重大暴力犯罪，經判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，不得假釋。政院函請司法院會銜，司法院院會今天通過修正草案，但加註3大意見，促請政院留意是否違反「禁止酷刑原則」及對獄政、矯正是否窒礙難行，另請斟酌關聯條文是否一併修正。

司法院指出，今（11/24）天上午召開第217次院會，由代理院長謝銘洋主持，會中通過行政院所提《刑法》部分條文及《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將於辦理會銜作業後函復行政院。

司法院表示，為了回應近日外界針對《刑法》第77條修正草案關於不得假釋部分所抱持的疑慮，司法院參考相關論點並研議後加註意見，促請行政院留意及釐清，以便兼顧社會安全與人權保障。

司法院3大意見全文

一、有無違反國際公約所揭櫫之禁止酷刑原則

司法院指出，禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或《處罰公約》第1條第1項、《歐洲人權公約》第3條及已內國法化的《公民與政治權利國際公約》第7條，都分別規定「酷刑」定義，以及「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」的要旨。

因此，本條草案關於「不得假釋」的修正內容部分，是否屬於上開公約所稱「酷刑」或類似處遇及懲罰，以及有沒有違反上開公約所揭示的「禁止酷刑」原則，建請行政院說明釐清。

二、在獄政管理或矯正上有無窒礙

司法院表示，本條草案所定「不得假釋」罪名，以《刑法》第271條第1項殺人既遂犯為例，大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」之範圍內，倘若一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有沒有窒礙，建請行政院預做評估。

三、相關連之條文是否一併修正

司法院指出，《刑法》第77條第2項第3款的「鑑定」用語，在本次修正時刪除，而相關連條文，即《刑法》第91條之1之「鑑定」用語是否一併修正刪除，也建請行政院斟酌。

