行政院加速營建剩餘土石管理 杜絕不肖業者非法棄置維護環境正義

▲行政院加速營建剩餘土石管理，杜絕不肖業者非法棄置，維護環境正義。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰今（29）日在行政院會聽取內政部「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告，並由張惇涵秘書長於會後出席記者會說明。卓院長表示，為確保國土永續，維護環境正義，並杜絕不肖業者非法棄置土石方行為，核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，並且促進土石方資源有效循環及妥善利用，中央攜手地方創造產業經濟與環境保護共好。

內政部於去（2025）年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式，並自今（2026）年1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，惟近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。感謝陳金德政務委員及李孟諺顧問積極督導協調相關部會，並與各地方政府進行溝通及協商，由中央與地方政府共同研商對策，具體提出三項策略：第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

面對現行營建剩餘土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計即從源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

「土方之亂在過去、有效管理是現在、邁向永續在未來」，從2023年至2025年，環境部與警政單位查緝土方犯罪案件，總計裁罰 2,930萬元、涉及不法犯罪所得約46億元。在過去一年，地方政府聯合稽查小組裁罰2,916件、裁罰金額超過5,500萬元。因此，本案目標是要透過合法有效的全程控管，落實環境正義及邁向國土永續，為世世代代臺灣人留下更美好環境。

六都在過去一年全國各縣市總出土量占84%，本案在今日行政院會已獲六都的肯定及支持，但新政策上路仍有待調適之處，研商提出的三大策略即是政府誠實面對問題、務實提出解方，以及踏實解決問題的展現。在 GPS雙軌並行制部分，目前可上路運送土方車輛超過 13,000臺，運送量能應獲相當緩解；在暫置場部分，經中央與地方密切協調，擴大暫存與永久存放量能，全國已多達 1.5億方，包括臺北港、桃園航空城、臺中港、彰濱工業區、臺南大學七股校區、高雄南星計畫區等地；在簡化土方運送流程方面，目前全國144間土資場約有半數開始收置，希望透過最終處置廠、其他暫置場陸續就位的方向，讓土資場業者加強收置量能與步伐。

為解決問題，需中央地方、政府與民間、地方跨區域等三面向通力合作。目前中央已與地方相關部門主管組成群組，密切討論現況及應處情形。針對目前困境較大的中部地區，將導入「區域聯防」概念，加速暫置場進度，讓各地土方有效去化。他盼中央、地方共同努力，在農曆年前有進一步進展，讓國土休息，營建剩餘土石方管理回到正軌。