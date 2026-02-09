行政院召開穩定物價會議 密切掌握春節商品價量情勢

記者吳典叡／臺北報導

農曆春節將至，行政院今（9）日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部等相關單位密切監控各類農產品、春節商品價格情勢；另汽、柴油價格於春節期間（2月16至23日）凍漲，天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲價。

行政院表示，「穩定物價小組」會議中，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節商品與服務，以及重要民生物資市場供需與價格情勢，確保供應充裕、價格平穩。

行政院說，農業部參考往年供應及近日市場供需情形，提前加強產銷調度，增加農產品供應量，包括毛豬、土雞等重要畜禽產品增加7%至24%、蔬果增加24%至31%、水產品增加31%、花卉增加140%，以因應年節需求。

行政院指出，考量春節假期休閒旅遊活動熱絡，請農業部強化市場量價監測，密切與各地產銷團體聯繫，適時調配供應市場貨源，確保各類食材充分供應、價格平穩。也請經濟部責成國營事業配合穩定物價措施，包括中油公司汽、柴油價格於春節期間（2月16日至23日）只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；中油直營加油站春節期間洗車服務維持原價格。

行政院進一步表示，經濟部調查連鎖通路及傳統市場熱銷年菜，如佛跳牆、蘿蔔糕等，價格均屬平穩。此外，也責成公平會密切關注重要年貨商品及民生服務市況，包括年貨重要通路及商圈、美容美髮等，若有異常，應即時啟動調查。