行政院召開行政立法協調會 針對院版財劃法得出「地方包圍中央」策略

行政院召開行政立法協調會議，討論如何推動「院版」財劃法。（圖片來源／胡智凱攝影）

行政院20日拍板「院版」財劃法，行政院長卓榮泰本（24）日旋即召開行政立法協調會議，與民進黨立法院黨團共商，如何在藍白黨團都揚言杯葛的情況下，繼續推動此項修法。

協調會議結束後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱轉述，行政院將與22個地方政府持續說明，透過地方首長及有志參選者，發揮影響力讓在野黨立委願意追隨支持院版財劃法。

為推動院版財劃法，卓榮泰邀黨團共商大計

為推動院版財劃法獲得立法院三讀通過，行政院長卓榮泰本日中午12時在行政院召開行政立法協調會議，邀集民進黨立法院黨團多位幹部共商大計，尋思如何在藍白黨團都揚言杯葛的情況下，繼續推動院版財劃法。

協調會議結束後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱轉述，本日會議經過行政院的清楚說明，黨團委員們都清楚了解，去年在野黨倉促通過的新版財劃法，以及兩週前通過的是暴衝版財劃法，委員們都聽得很清楚暴衝版為什麼不可行。

鍾佳濱說明，暴衝版相較於去年的新版財劃法足足增加了2646億元舉債，完全超出了法定舉債上限。他強調，目前唯有院版財劃法才能夠在符合相關法律的規範之下，又能夠依照財劃法的精神，將地方需要的財源跟事權同時交給地方政府，這是今天會議中行政院讓立委們瞭解的背景資訊。

擬以「地方包圍中央」突破藍白封鎖線

由於在野黨團已揚言封殺院版財劃法，因此外界關心本日行政立法協調會議是否尋思出突破方法？對此，鍾佳濱轉述，在了解院版財劃法的優點之後，由於不分朝野的立委背後都有各自的地方政府，所以希望行政院能夠持續跟22個縣市首長和財政首長做充分的說明。

鍾佳濱說，當地方政府都充分了解到在野黨所提出「暴衝版」財劃法的不可行之後，同時也會了解到院版財劃法較能夠給予地方更多的財源支持，也有更多事權的下放，「我想應該會得到各地方首長或是有志參選者的支持。」

鍾佳濱進一步表示，當地方首長支持之後，進而在野黨的其他立委或許也能夠遵循及追隨地方政府，共同推動院版財劃法，因此期待地方首長發揮其影響力。

行政院發言人李慧芝：已6次跟地方政府溝通

正面呼應鍾佳濱的轉述，行政院發言人李慧芝表示，之前卓榮泰院長也有向大家報告過，事實上院版財劃法，已經過6次跟地方政府的溝通，還有參酌了非常多專家學者的意見，所以院版財劃法已經是目前獲得最大共識的版本。

「接下來，我們會持續跟22個縣市來溝通『事權』的部分，也讓地方政府了解他們在獲得大筆財源的時候，也可以得到更多的地方自治權」，李慧芝強調：「我想這是最合理、最公平，也是最均衡的財劃法。」

