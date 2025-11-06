行政院召開鳳凰颱風情資研判會議 卓揆要求嚴陣以待

記者郭曉蓓／臺北報導

為因應第26號鳳凰颱風可能對臺灣造成影響，行政院災害防救辦公室今（7）日下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。行政院呼籲，民眾應隨時注意最新天氣資訊，颱風影響期間避免前往山區、海邊等危險場所，並配合政府指示進行必要的疏散撤離，確保生命財產安全。

行政院表示，根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風預計於下週一（10日）至週四（13日）影響臺灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風的共伴效應。考量花蓮地區近期因堰塞湖事件造成地貌劇變，災害風險提升，以及雲嘉南地區仍處於丹娜絲颱風災後復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府，務必落實「料敵從寬、超前部署」原則，強化各項應處作為，避免二次災害。

廣告 廣告

針對花蓮地區的馬太鞍溪堰塞湖，行政院指出，此次颱風可能為東部及北部帶來豪雨，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業，包括保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組之作業、國軍支援申請等重要工作事項；另請農業部及經濟部加強堰塞湖與下游河道的監測作業，並依據相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，並請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行之具體行動作為。

行政院說，考量馬太鞍溪臨時便橋有可能因洪水封閉或受損，請交通部落實預防性封橋措施並妥為規劃替代道路及後續搶修搶險的人機設備。此外，由於光復地區目前仍有志工前往服務，也請交通部於海上警報發布後，於各主要車站提醒志工注意颱風動態勿再前往，另請內政部轉知花蓮縣政府，應加強宣導，提升離災避災意識。

行政院強調，立霧溪燕子口堰塞湖雖已暫時成功解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，仍應請交通部、農業部及花蓮縣政府共同持續對中橫公路沿線邊坡警戒，確保預警性封閉措施能立即到位，嚴防二次崩塌。

考量目前雲嘉南仍在進行災後家園重建工作，行政院指示請內政部會同衛福部，督導地方政府預先掌握因前次風災房屋受損、安置於中繼宅或短期租賃的民眾名單，啟動預防性安置，確保其居住與撤離安全，也請農業部、經濟部分別督導縣市政府，對於修繕中的農業設施（如溫網室、畜禽舍）加強防風作業，並對曾發生嚴重積淹水的低窪地區，再次檢視防洪排水設備與預先部署抽水機具。

廣告 廣告

行政院進一步指出，為因應颱風可能帶來的強風、豪雨及衍生災害，請交通部預先針對蘇花改、南迴線等鐵公路高風險路段，規劃預警封閉與替代道路；請內政部及農業部督導國家公園、森林遊樂區等，提早發布休園及管制公告，並於警報發布前強制撤離遊客。由於前次受風神颱風外圍環流及東北季風影響帶來劇烈降雨，已造成北部及東部部分地區土石鬆軟，土壤含水量飽和，請內政部通報地方政府針對前次土砂災害區域提高警覺，落實降雨監控，並請民眾儘早啟動離災避災。

行政院呼籲，民眾應隨時注意最新天氣資訊，颱風影響期間避免前往山區、河邊、海域等危險場所，並配合政府指示進行必要的疏散撤離，確保生命財產安全。