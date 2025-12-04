行政院喊話立法院 總預算未審生育給付、TPASS、治水…恐受影響

行政院院會後記者會李慧芝發言人回答媒體提問。資料照片



115年度中央政府總預算送立院後至今遲遲未付委審查，行政院發言人李慧芝今(12/4)日於行政院會後記者會中表示，TPASS 2.0、藥物韌性整備計畫、4年1000億治水計劃甚至每胎10萬的生育給付等預算，都列在明年度的總預算中，她強調，總預算裡面的每1分錢都跟國人生活、照顧民生利益有關，希望立法院能夠盡速審議總預算。

李慧芝指出，交通部提出的TPASS 2.0、國阿藥物韌性整備計畫的預算，以及大家關注的蘇澳溪分洪治水計劃，都編列在明年度中央政府總預算中，還有過去宣布生育給付每胎補助到10萬元的部分，也都在明年度中央政府總預算中，如果費用沒辦法如期上路的話，就會影響到明年10多萬新生兒家庭。

她說，像是TPASS 2.0影響到通勤族是每個月平均98.2萬，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛。她強調，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算，才可以讓一切政策如期上路，因為總預算裡面的每1分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益有關。

出席院會後記者會的交通部次長陳彥伯補充說，TPASS上路以來平均每月有98.2萬人次常態使用公共運輸，也就是說這個政策的推動有近100萬人次在使用公共運輸，TPASS政策有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，對使用者影響很大，交通部會持續跟立法院爭取相關預算。

衛福部長石崇良則表示，藥物韌性整備計畫對於國內藥品供應的穩定非常重要，目前國內大概有30家原料藥廠、144家製藥廠，但從統計來看，用國產原料藥的比例只有16.8%，同時，必要藥品中大概64%都是仰賴進口，供藥韌性相當脆弱，所以才會提出這個計劃，希望利用4年240億的預算，挹注在國內的原料藥廠、學名藥廠，提升自製能力，希望能增加至少50項藥品的自製能力，希望立法院能夠儘速審查預算，盡快啟動這項攸關所有民眾用藥的計畫。

