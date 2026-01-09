【行政院國土安全政策會報】鄭麗君：反制無人機 強化關鍵基礎設施韌性

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院8日召開「行政院國土安全政策會報第16次會議」，行政院副院長鄭麗君表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施（CI）防護韌性，建構CI反制無人機系統區域聯防體系；並透過積極參與各項演練，完善CI與地方政府及相關支援的整體機制，以快速應變處置，維持社會與民生穩定。

行政院昨日發布新聞稿指出，鄭麗君於會前先頒獎表揚「2025城鎮韌性（關鍵基礎設施防護）演習」得獎單位及個人，並聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」及「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」等報告。

廣告 廣告

打造韌性臺灣 建立穩固基礎

鄭麗君強調，為打造韌性臺灣，在國家面臨緊急狀態及天然災害時，確保政府和社會能維持正常運作，總統賴清德於去年6月主持「全社會防衛韌性委員會」第4次委員會議時提到，政府未來要持續整合跨部會資源及力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性工作更加穩健與堅實。其中，有關CI自身的安全管理及保安防護相當重要，過去一年已建立穩固基礎，包括保二進駐重要CI及協同第五級保全人力，彼此合作已見成效；再加上「有想定、無腳本」演練不斷精進，並擴及城鎮韌性整合性演習，已逐漸形成韌性防護體系。

做好萬全準備 加強資安措施

鄭麗君聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告後指出，因應近來中共軍演及國際地緣政治變化，臺灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，並強化資安相關措施。

針對「2025城鎮韌性（關鍵安全基礎設施防護）演習觀察及策進」報告，鄭麗君說，去年度「城鎮韌性演習」，搭配國防部全民防衛動員署所規劃的全民防衛動員演習，共同驗證CI在灰色地帶衝突情境下，尤其是在戰災應處，以及CI與地方政府間合作應變能力，感謝行政院國土安全辦公室及各主管部會的努力。

另針對去年12月19日發生「臺北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君提到，此事件雖屬單一暴力攻擊，但未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重。各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變的系統性指揮與應變體系。

鄭麗君主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，強調政府將強化關鍵基礎設施防護韌性。（行政院提供）