行政院嫌藍白放行718億難辦 盧秀燕：不要嫌少！有錢更重要

立法院藍白陣營提出將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行審查的提案，但行政院發言人李慧芝表示部會執行將非常為難。對此，台中市長盧秀燕今（23）日受訪指出，700多億元不是小數目，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」，既然立法院有誠意要通過預算，也希望行政院趕快接受。

台中市長盧秀燕。（資料圖／中天新聞）

盧秀燕今天出席大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮後受訪表示，立法院提出的700多億元新興預算包含許多民眾關心的項目，涵蓋TPASS、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通等經費。她強調，既然立法院好意要通過預算，希望行政院趕快接受，讓預算可以上路照顧全國百姓。

廣告 廣告

盧秀燕特別提到，預算當中有TPASS的經費，全國交通補助皆適用，希望能趕快通過、適用，並下放到地方執行。

行政院發言人李慧芝。（資料圖／中天新聞）

行政院發言人李慧芝先前說明，立法院提出的718億元先行動支只是決議案，並非法律案，就算通過「部會用起來會非常為難，因為公務員不知道可用範圍跟金額」。當被問及是否代表就算立院通過決議案，政院也不執行時，李慧芝堅稱「政院想要執行每一筆預算」。

延伸閱讀

機密資料攜出會議室 白委再被提告違反國家機密保護法

李四川赴美與輝達或選舉有關？北市府澄清：私人旅遊行程

卓榮泰提辯論白委接下戰帖 政院：把握最後工作天期待在國會辯論