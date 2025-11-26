行政院將對立法院11/14通過再修正版財劃法提出覆議
立法院11月14日三讀修正通過財劃法，明天是行政院提出覆議的最後期限。行政院會明天預計將討論並通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆。此外，行政院會明天也預計討論通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。
立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，國民黨和民眾黨14日再度三讀修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。不過條文尚未生效，立法院會21日再次三讀修正通過財劃法部分條文，處理離島計算公式爭議並回溯至今年3月生效，解決目前統籌分配稅款尚有新台幣345億元無法完全分配問題。
根據行政院公布明日行政院會議程，立法院14日三讀修正通過的再修正版財劃法，經研議確實有窒礙難行之處，因此將討論是否要依憲法增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議。
此外，政院也預計討論並通過國防部擬具的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。
行政院會20日也通過政院版財劃法修正草案，並送立法院審議，院版草案除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%，高於直轄市的15.2%，同時也明定地方自治補助的3軌原則等。
不過，在藍白人數優勢下，立法院程序委員會25日將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，因此政院版財劃法本周還不會排入報告事項。
卓榮泰20日被問及對立法院版財劃法將採何種救濟手段時說，如果政院仍然是覆議未成，又提釋憲，這很像是歷史重演，他已經忘記提過幾次覆議，但實際上政院都是在被動情況才提覆議。
