行政院將拍板通過《人工生殖法》 脫鉤代理孕母

行政院預計將於明日(11日)院會拍板通過《人工生殖法》，政委陳時中今日(10日)受訪表示，本次修法聚焦「婦女生育自由」與「兒童最佳利益」兩大核心精神，修法將適用「不孕夫妻、女性同婚配偶與單身女性」，並將代理孕母議題先行脫鉤，待社會凝聚共識。

現行《人工生殖法》僅限不孕症夫妻使用人工生殖技術，單身女性與同性伴侶皆遭排除在外，另外，是否開放代理孕母仍存在爭議。

行政院預計於明日院會拍板通過《人工生殖法》修正草案，行政院政務委員陳時中今日受訪時表示，本次修法首要調整人工生殖的使用對象，由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」。

他表示，不孕夫妻維持現行規定，不過對於女性同性婚姻者，須符合「釋字748號解釋文」所提的合法登記結婚，並且必須使用配偶任一方子宮來完成懷孕；單身女性者也必須使用自己的子宮懷孕。他說：『(原音)一定要有子宮，用自己的子宮來生就是了，至於在同婚，同婚要經過釋字748號解釋文，就是合法登記結婚，另外一個就用自己的子宮來做生育，那對於我們的未婚婦女來講，年滿18歲，她也要適合人工的生殖，然後用她自己的卵子，自己的子宮。』

陳時中指出，「不孕夫妻、女性同婚配偶與單身女性」這三類對象均需接受「子女最佳利益」評估；45歲以上者要額外接受檢查，以確認沒有不適合懷孕或生產的情況。在親子關係部分，陳時中說，本次修法新增「受術配偶同意書」，未來只要有此同意書，親子關係即成立，不必再去法院申請認定，。

陳時中並說，此次修法擴大人工生殖子女知悉權，他解釋，過去僅能在結婚或收養時查詢血親關係，未來人工生殖受術時，即可知悉捐贈者「國籍、血型與膚色」；若遇到重大疾病、移植或遺傳性疾病，經捐贈者同意後，受術者可查詢其姓名與聯絡方式，人工生殖機構也須負責告知捐贈者及受術者相關權利。

媒體追問，男同志婚姻是否不適用本次修法。陳時中強調，此次修法重點，人工生殖必須以使用自己的子宮為原則，因代理孕母仍存爭議，待社會凝聚共識，因此，男同志婚姻使用人工生殖並未納入本次修法。