行政院將提財劃法覆議！藍竟嗆卓榮泰「賴皮覆議院長」：只能否決

行政院日前拋出院版財劃法，遭藍白聯手在立院程序委員會暫緩列案。國民黨立院黨團書記長羅智強今（2）日表示，行政院長卓榮泰在立新修的財劃法三讀後，拖了一年半卻用政院版「蓋牌」，可見沒有誠意面對新民意制定的財劃法。他說，黨團也共同決議，不需要卓榮泰來報告，「覆議怎麼來就怎麼去，既然卓榮泰要當賴皮覆議院長，我們也只能在立法院否決」。

對於財劃法覆議，羅智強上午在立院受訪時表示，卓榮泰在立法院新修的財劃法三讀通過後，拖了一年半卻用政院版財劃法「蓋牌」，卓榮泰沒有任何誠意面對立法院以新的民意所制定的財劃法。他重申，新版財劃法應施行一段時間，如半年、一年後，才有檢討哪裡需要調整的基礎。因此黨團共同決議是「不需要他來報告，覆議怎麼來就怎麼去，既然卓榮泰要當賴皮覆議院長，我們也只能在立法院否決，來面對賴皮覆議院長」。

而民進黨秘書長徐國勇日前批評藍營拋棄國防，直言「總不能上完廁所才買衛生紙」，上廁所前應先帶衛生紙，或是廁所裡準備好衛生紙，「當然用上廁所是粗魯一點，不過我比喻的是讓人一聽就懂」。羅智強表示，不管上廁所賴清德要買什麼，總要告訴大家用途、效益、為什麼2027年就要武統台灣，民眾心中有許多問題。

羅智強諷刺，總統要有信心，在大罷免時的團結十講非常成功，他也可以在立法院接受「團結十問」，應該更有助於向國人說明他對國防特別預算的想法，更重要的這是總統選舉時的莊嚴承諾，總統不應跳票，勇敢到立法院來。

