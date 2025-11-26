行政院對財劃法提覆議 將呈請總統核可

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院日前三讀修正通過「財政收支劃分法」部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今（27）日於行政院會通過覆議案，將依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統賴清德核可後，移請立法院覆議。

立法院會本月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

財政部說明，依三讀條文推算，中央對地方補助額度不得少於新臺幣5,455億元，將使115年度中央政府總預算案舉債數再增加2,646億元，超過當年度舉債上限，並使中央擘劃財政、平衡全國經濟、引導政策之效能大受影響，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，不利全民福祉。此外，三讀條文第37條之3所定的地方政府財力級次，是依今年3月21日修正公布前的財劃法，也無法合理反映地方政府實際財政能力，無法落實財劃法調劑地方政府財政盈虛的目的。

財政部進一步表示，為確保國家永續發展及人民福祉，達成「均衡臺灣」目標，行政院已於11月20日提出財劃法部分條文修正草案送請立法院審議，該草案兼顧中央與地方施政需求，既滿足地方基本財政需求，並適度維持中央財政韌性，落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的，將有助國民生活品質更均衡、垂直(錢權)分配更合理、水平(城鄉)分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升，期待立法院針對法案內容重新審視，並就行政院所提財劃法修正草案儘速審議。

行政院長卓榮泰今日出席行政院會後記者會，說明行政院會通過「財政收支劃分法」部分條文修正覆議案；卓揆說，這次已是行政院在過去1年以來，第8次提出覆議案，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權力與責任，且每次提出覆議都是被動的。

卓揆表示，立法院1年中連修3次財劃法，且錯誤愈修愈大，窒礙難行程度愈來愈重，不只影響法律安定性，還有施政穩定性、中央地方政府之間合作的關係。行政院已經提出院版財劃法，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理、水平分配更公平，地方自治精神更強化，計算指標也更細緻，面面俱到。

行政院長卓榮泰今日親自出席行政院會後記者會，說明行政院在「財政收支劃分法」的立場。（行政院提供）