行政院對財劃法提覆議 民進黨團盼立院給予充分說明機會

行政院對《財劃法》提覆議，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，希望立法院能讓行政院充分說明。（圖／翻攝民進黨立院黨團直播）

立法院14日在藍白主導下再度修正《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰20日曾表示，若要執行立法院新修正的《財劃法》，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。行政院今天（27日）通過提出覆議，將呈請總統核可，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪時說，行政院提出覆議，希望立法院能讓行政院充分說明。

鍾佳濱上午指出，《財劃法》是財政的根本大法，和《預算法》、《財政紀律法》以及《公共債務法》，共同組成支撐國家財政的4根柱子。然而，《財劃法》遭到惡修，行政院必須依法提出救濟。

廣告 廣告

對於行政院對《財劃法》提出覆議，鍾佳濱呼籲朝野應好好討論，希望立法院給予行政院充分說明的機會。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德喊話立院朝野坐下討論財劃法 指版本若合理「國防特別預算不會有問題」

出席工商會活動談財劃法、總預算「若續卡立院」 卓榮泰自嘲：今天白吃一頓早餐

《財劃法》院版修正草案遭擋 卓榮泰轟在野：雙標、為難政府