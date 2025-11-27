行政院對財劃法提覆議 民進黨團盼立院給予充分說明機會
立法院14日在藍白主導下再度修正《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰20日曾表示，若要執行立法院新修正的《財劃法》，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。行政院今天（27日）通過提出覆議，將呈請總統核可，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪時說，行政院提出覆議，希望立法院能讓行政院充分說明。
鍾佳濱上午指出，《財劃法》是財政的根本大法，和《預算法》、《財政紀律法》以及《公共債務法》，共同組成支撐國家財政的4根柱子。然而，《財劃法》遭到惡修，行政院必須依法提出救濟。
對於行政院對《財劃法》提出覆議，鍾佳濱呼籲朝野應好好討論，希望立法院給予行政院充分說明的機會。
