行政院強調不執行錯誤財劃法...何典指閣揆權力是不副署並非「不執行法律」：能有合憲的強硬手段，為何不用而要另闢蹊徑？

近日行政院長卓榮泰針對立法院否決院版財劃法覆議案一事，表示絕不會依照違法、錯誤的財劃法去編列明年度的中央預算，引發外界爭議。臉書版主何典對此直言，行政院長的憲法權力是不副署，並非「不執行法律」。他質疑，能有合憲的強硬手段，為什麼不用，而要另闢蹊徑？還是政府其實正在下好大一盤棋，現在單純想拖時間，待到救星到來，那就當他沒說。

何典表示，沒有冒犯的意思，不過「不副署」是立憲者給行政院長的憲法權力，「不執行法律」可不是；所以「不副署」能有大義名分，而「不執行法律」沒有。

何典指出，若是不副署，後面有憲法規定配套措施，就是「倒閣」與「解散國會重新改選」，另外還有「釋憲」，憲政僵局最終是有解決方案的；但是「不執行法律」可沒有。



何典說，所以行政機關大義名分不足，又沒有法定解決僵局方案，政治亂象僵局只會更嚴重。他也提到，當然如果背後有好大一盤棋，現在總統與行政院其實只想拖時間，拖到救星到來，那就當他沒說。



何典質疑：「否則能有合憲的強硬手段，為什麼不用，而要另闢蹊徑？」

