行政院打詐指揮中心邀民團座談 建言納打詐綱領3.0 共同精進防詐作為

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為強化國家防詐機制，提升全民防詐意識，行政院打詐指揮中心8日召開「反詐騙宣導合作交流會議」，邀請台灣民間反詐騙協會及反詐騙聯盟協會參與，就當前詐騙犯罪趨勢、防詐宣導策略、網路平臺管理及公私協力合作等議題交流討論，期盼透過跨域合作，建立更完善的全民防詐網絡，共同守護民眾財產安全。

會中，台灣民間反詐騙協會理事長許良源分享第一線宣導經驗與觀察，建議建立高風險詐騙素材資料庫、運用人工智慧技術強化詐騙樣態辨識與防制機制，並針對高風險族群加強警示與宣導。同時，與會代表也就社群平臺廣告管理、網路平臺責任及相關法制精進等議題提出意見，包括強化平臺共同責任架構、增列平臺防詐績效指標、建立中文申訴機制等，並表示將持續與立法院溝通交流，推動相關法制完善。

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此外，會議亦就政府機關、民間團體、企業及社群平臺間之合作模式進行討論。針對近期企業及小型商家遭冒名詐騙情形日益猖獗，行政院將邀集相關部會研議建立小型商家通報機制，協助業者即時通報及處理冒名詐騙案件，降低企業及消費者受害風險。與會各方並期望透過資源共享與策略協作，提升防詐宣導效能，藉由多元宣導及案例教育，強化民眾識詐能力，擴大社會防詐韌性。

↑圖說：打詐指揮中心8日召開「反詐騙宣導合作交流會議」，邀請台灣民間反詐騙協會及反詐騙聯盟協會參加，就當前詐騙犯罪等相關議題進行交流討論。（圖片來源：由行政院傳播處提供）

民間團體是推動全民防詐的重要夥伴。本次會議除凝聚各界共識外，也透過經驗交流與意見整合，為未來防詐政策注入新動能。行政院打詐指揮中心表示，對於各界有助於打詐工作的倡議與行動均樂觀其成，並將持續廣納民間建言，將重要意見納入打詐綱領3.0研修參考，共同精進防詐政策與執行作為。面對詐騙手法持續翻新，政府將持續攜手民間及各界夥伴，共同建構更完善的防詐體系，打造安全、可信賴的數位環境。

行政院打詐指揮中心指揮官馬士元表示，本次會議的重點在於「傾聽」與「協作」。政府部門能深入了解民間團體的訴求與實際困難，是非常寶貴的機會。面對企業與小型商家遭冒名詐騙、網路平臺治理及跨境詐騙等挑戰，更需要建立政府、平臺業者、企業與民間團體共同參與的責任架構。詐騙手法日新月異，單靠政府力量難以全面涵蓋，唯有與民間團體及協會緊密合作，集結眾人之力，才能更有效地織密防詐網。打擊詐騙是一場全民戰役，需要您我共同參與！

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