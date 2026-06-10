行政院打詐指揮中心邀民團座談 建言納打詐綱領3.0 共同精進防詐作為
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
為強化國家防詐機制，提升全民防詐意識，行政院打詐指揮中心8日召開「反詐騙宣導合作交流會議」，邀請台灣民間反詐騙協會及反詐騙聯盟協會參與，就當前詐騙犯罪趨勢、防詐宣導策略、網路平臺管理及公私協力合作等議題交流討論，期盼透過跨域合作，建立更完善的全民防詐網絡，共同守護民眾財產安全。
會中，台灣民間反詐騙協會理事長許良源分享第一線宣導經驗與觀察，建議建立高風險詐騙素材資料庫、運用人工智慧技術強化詐騙樣態辨識與防制機制，並針對高風險族群加強警示與宣導。同時，與會代表也就社群平臺廣告管理、網路平臺責任及相關法制精進等議題提出意見，包括強化平臺共同責任架構、增列平臺防詐績效指標、建立中文申訴機制等，並表示將持續與立法院溝通交流，推動相關法制完善。
此外，會議亦就政府機關、民間團體、企業及社群平臺間之合作模式進行討論。針對近期企業及小型商家遭冒名詐騙情形日益猖獗，行政院將邀集相關部會研議建立小型商家通報機制，協助業者即時通報及處理冒名詐騙案件，降低企業及消費者受害風險。與會各方並期望透過資源共享與策略協作，提升防詐宣導效能，藉由多元宣導及案例教育，強化民眾識詐能力，擴大社會防詐韌性。
民間團體是推動全民防詐的重要夥伴。本次會議除凝聚各界共識外，也透過經驗交流與意見整合，為未來防詐政策注入新動能。行政院打詐指揮中心表示，對於各界有助於打詐工作的倡議與行動均樂觀其成，並將持續廣納民間建言，將重要意見納入打詐綱領3.0研修參考，共同精進防詐政策與執行作為。面對詐騙手法持續翻新，政府將持續攜手民間及各界夥伴，共同建構更完善的防詐體系，打造安全、可信賴的數位環境。
行政院打詐指揮中心指揮官馬士元表示，本次會議的重點在於「傾聽」與「協作」。政府部門能深入了解民間團體的訴求與實際困難，是非常寶貴的機會。面對企業與小型商家遭冒名詐騙、網路平臺治理及跨境詐騙等挑戰，更需要建立政府、平臺業者、企業與民間團體共同參與的責任架構。詐騙手法日新月異，單靠政府力量難以全面涵蓋，唯有與民間團體及協會緊密合作，集結眾人之力，才能更有效地織密防詐網。打擊詐騙是一場全民戰役，需要您我共同參與！
更多FTNN新聞網報導
詐騙、虐童、性侵重刑化獲高度民意支持 反詐協會籲跨黨派修法
反詐協會助8受害者告Meta求償千萬 25日首度開庭
父喪後共赴餐敘竟成永別！桃園婦逆向猛撞砂石車 4親友斷魂路口
其他人也在看
前天砍在阿呆谷！ 他全力融資「砸700萬買正2」 網急喊：兄弟還好嗎
台股本周劇烈震盪，不少投資人在大起大落的行情中上演「追高殺低」戲碼。一名網友日前就在PTT發文自曝，自己才剛在大跌時認賠出場，隔天見市場強彈後又火速追回部位，更直接融資重押約700萬元買進元大台灣50正2（00631L），誓言「長期投資、不停損不停利」，貼文曝光後瞬間引發熱議。
高金素梅涉詐領助理費787萬遭求重刑 國台辦罵民進黨：終將自食惡果
無黨籍立委高金素梅涉以親友當人頭，詐領助理費、加班費、育嬰津貼補助超過787萬元，又非法從中國地區無償輸入7萬4400劑快篩試劑等，被北檢依違反《貪污治罪條例》求刑12年6月。今（10）日國台辦記者會發言人張晗竟大罵民進黨大搞「綠色恐怖」，終將自食惡果。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
質詢對槓綠議員惹爭議 蔣萬安力挺殷瑋：政務官本就該為政策辯護
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市議會昨（9）日總質詢期間，民進黨議員何孟樺針對無菸城市政策執行人力提出質疑，並建議研考會主委殷瑋親自加入稽查勤...
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
高金素梅遭檢求刑12年半！最新「8字心聲」曝光
無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元、違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，台北地檢署8日依貪汙等罪起訴高金等24人，高金被求刑12年6月。高金素梅昨日現身立院時除表示，相關指控都是「欲加之罪」，她於今日更在臉書吐心聲，引用心經的「無罣礙故，無有恐怖」一句話，強調黑夜一定會結束。
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
月賺429萬？Threads炫耀對帳單1關鍵露餡 遭網打臉投資詐騙
社群平台Threads近年成為許多年輕投資族群分享心得的管道，卻也淪為詐騙集團誘騙民眾加入投資群組的溫床。近日有網友在平台上揭發一起手法極其粗糙的詐騙貼文，該篇疑似詐騙的內容宣稱自己透過精準眼光，幫女兒進行將近1個月的投資，最終順利將手中持股全數獲利落袋，甚至曬出一張大賺429萬元的假股票對帳單，企圖吸引缺乏經驗的股民詢問加入群組。
徐春鶯涉共資介選求刑21.5年！200萬交保免科技監控 竟是電子腳鐐缺貨
新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，被新北檢依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴，具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。但因電子腳鐐和監控手機都「缺貨」改為固定每周一、三、五上午固定向派出所報到
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
詐欺7罪已入監！林姿妙愛將詐6500萬 貪污10罪再被判73年定讞
宜蘭縣專員許智信，先前以縣長林姿妙秘書名號，四處誘騙被害人投資，不法所得6500萬元，法官依7個詐欺罪判他2年6月徒刑定讞，現已入監服刑；至於10個貪污罪部分，高院更一審依公務員利用職務機會詐財罪，分別判處7年2月到7年10月不等徒刑，累計高達73年2月徒刑，全案再上訴三審，最高法院駁回其上訴，全案定讞。
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。