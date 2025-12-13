行政院批反年改倒行逆施 羅美玲：不應讓全體納稅人買單 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

立法院12日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。銓敘部示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

行政院發言人李慧芝表示，政府自107年推動年改以來，透過逐年調降月退所得替代率的方式，成功延緩公（教）退撫基金的破產年限，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

廣告 廣告

李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金3102億元，努力維持基金財務穩健，然而今日立法院三讀修正的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，將30年年資公教人員的所得替代率從現行的58.5%再調升回61.5%、35年年資從現行的66%再調升回69%，而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的7成，在本次修法後將會重新提高到8成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓年金改革成果前功盡棄。

立委羅美玲指出，民進黨推動年金改革，從2016年起，依循「軍公教勞農都是國家貢獻者」的核心精神，建立跨世代的公平制度。從來沒有人否定公教的貢獻，千萬勞工的辛勞同樣也不容忽視，公平絕不偏向特定族群。

羅美玲說，過去政府為了補公教保險虧損，前後提撥5141億元，維持58萬名退休公教人員退休金給付；同樣規模的金額，卻要照顧超過1048萬的勞工朋友。這都證明政府從未虧待公教。

「未來恐將造成近7000億元的負擔。」羅美玲表示，藍白聯手推出倒退的「反年改法案」，要求停砍所得替代率，讓制度回到10多年前的標準，公務人員退撫基金預計2041年破產，教育人員的更提前在2038年會破產，政府額外撥補所產生的財政黑洞，卻要由全體納稅人共同承擔。她強調，真正福國利民的法案，不能建立在下一代的痛苦上，也不應讓全體納稅人為不公平的制度來買單。

照片來源：取自羅美玲臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中台灣治理平台見藍營大太陽 聚焦盧秀燕整合力

台中捷運藍線土建工程明年可望動工 蘇瑞文曝龍井機廠用地取得近全數到位

【文章轉載請註明出處】