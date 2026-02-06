行政院拍板不覆議也不副署「眷改條例」！黃帝頴評：閣揆不副署惡法若藍白不敢倒閣將形成憲政慣例

黃帝穎說，依據憲法增修條文，如果立法院不同意行政院長「不副署」惡法，應提出不信任案，藍白過半可輕易讓閣揆解職，負起政治責任，但如果藍白不敢倒閣、不敢面對新民意，就代表閣揆不副署惡法具「憲法正當性」，未來不副署惡法可形成憲政慣例。

他呼籲，藍白三大惡法應該比照前例不副署。「藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及《立法院組織法》三大惡法，藍白個案修法企圖圖利特定媒體無照上架、強搶人民56億元圖利國民黨附隨組織救國團、為立委貪污助理費除罪，藍白踐踏立法程序正義、違反權力分立，更踩到社會正義的底線，」黃帝穎強烈建議，閣揆均可比照前例不副署，惡法不生效，惡害就不會發生。

