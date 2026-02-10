行政院拍板了！春節期間汽、柴油全面凍漲 民生物資價格變動一次看

即時中心／黃于庭報導

農曆春節將屆，行政院昨（9）日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品與服務，以及重要民生物資之市場供需與價格情勢；另責請經濟部協調國營事業配合穩定物價，汽、柴油價格於春節期間（2/16-2/23）凍漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底也不漲價。

春節為我國最重要傳統節慶，國人團圓過新年，飲宴聚餐均推升年節熱銷食材需求。農業部參考往年供應及近日市場供需情形，提前加強產銷調度，增加農產品供應量，包括：毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加7%~24%、蔬水果增加24%~31%、水產品增加31%、花卉增加140%，以充裕年節需求。

考量春節假期國人休閒旅遊活動熱絡，將進一步帶動觀光景點餐飲消費需求，行政院責請農業部強化市場量價監測，並密切與各地產銷團體聯繫，適時調配供應市場貨源，確保各類食材充分供應、價格平穩，滿足各地消費需求。

對於年節需求量較大、民眾感受較深的年貨商品價格變動，經濟部調查超市、量販店等連鎖通路及傳統市場販售之熱銷年菜，如佛跳牆、雞湯、年糕、蘿蔔糕等，價格均屬平穩。

行政院已責成經濟部持續監測及掌握價格變動情況，若發現異常，即時協調業者妥善因應；此外，亦責成公平會密切關注重要年貨商品及民生服務市況，包括年貨重要通路及商圈、美容美髮、汽車美容等，若有異常，應即時啟動調查。

經濟部除定期訪查主要超市賣場民生物資價格情形，並與通路業者保持密切聯繫，鼓勵通路業者設立平價專區或優惠專區，目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康超市等主要超市及賣場，皆已設置優惠專區或以貨架標示折扣優惠，提供民眾多元選購、喜慶春節。

同時，行政院亦請經濟部責成國營事業配合穩定物價措施，包括：中油公司汽、柴油價格於春節期間只跌不漲；天然氣及桶裝瓦斯至2月底前不調漲；中油直營加油站春節期間洗車服務維持原價格。

不僅如此，台糖公司民生用小包砂糖（1公斤）及沙拉油（3公升）零售價維持不變，並於全台自有通路蜜鄰超市推出平價商品專區，涵蓋有機米、食用油及安心豚豬肉等多項民生商品，優惠實施至2月底。

