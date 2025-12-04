行政院拍板了！ 豬2027年起改善伙食 不得再用廚餘餵食

行政院長卓榮泰今天（4日）拍板，農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限115年12月31日如期完成。換言之，家豬的伙食要改了，2027年起全面禁止廚餘餵豬。

行政院長卓榮泰今天（4日）拍板，2027年起全面禁止廚餘餵豬。（示意圖／中天新聞資料照）

行政院長卓榮泰上午主持政院院會，聽取「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告後裁示「准予備查」，並提出四項要求，指示農業部、環境部、教育部、衛福部等部會要做好相關配合措施。政院發言人李慧芝主持會後記者會轉述。

卓榮泰對於今年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，感謝各部會及各地方政府近日來共同努力，以最高標準防範疫情再度入侵。

對於養豬政策調整，卓榮泰表示要達到四項要求。第一，防疫第一；第二，去化無虞；第三，輔導轉型；第四，循環利用。請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等要符合規範。廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

行政院發言人李慧芝。（中天新聞）

卓榮泰請農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限115年12月31日如期完成。

卓榮泰也請環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，亦請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

卓榮泰還請教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。最後，院長也特別拜託各縣市政府，希望大家能夠合力，面對未來可能的焚化廠歲修，或是焚化廠突發狀況，發揮區域聯防的功能，共同面對各項後續工作，並請環境部偕同，協助各縣市做好區域聯防的工作。

行政院院會後記者會。（中天新聞）

另外，農業部指出，廚餘養豬轉型期間如果違反相關規定，可依動物傳染病防治條例最高罰新台幣100萬元，及依飼料管理法最高罰300萬元。農業部統計，目前全台有5400多家養豬場，廚餘養豬約400多家。為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，農業部規劃立即要轉型的豬農，今年底前提出申請，提供飼料補助每頭3600元，2026年申請每頭補助減半為1800元。

