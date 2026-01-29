行政院拍板修正刑法 未成年性侵案20歲前不計入追訴期

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

行政院會通過刑法修正草案，針對未成年性侵害案件的追訴權時效進行調整。未來性侵害犯罪自成立日起至被害人滿20歲前所經過的期間，將不計入追訴權時效，以避免受害者成年後欲尋求法律救濟時，因「追訴權時效屆滿」而無法究責。

行政院今日通過刑法第80條修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。（示意圖／Unsplash）

依現行法規規定，2006年以前發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴權時效為20年。近年監察院、立委與民間團體持續呼籲改革，主張未成年性侵案件的追訴期應自被害人成年起算，並為此提出釋憲聲請。

廣告 廣告

行政院今（29）日通過刑法第80條修正草案，並配合擬具《中華民國刑法施行法》第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

法務部指出，性侵害犯罪具有隱密性，未成年被害人常因心理創傷、對法律權利認知不足，或與加害人權力不對等，無法及時尋求社會資源救助，當被害人欲尋求司法救濟時，卻因追訴權時效屆滿而無法透過刑事司法實現正義。因此修法參考奧地利刑法與日本刑事訴訟法中，性侵害犯罪於被害人年滿一定年齡前不計入追訴權時效的規定立法，予以明定。

更多FTNN新聞網報導

台商吸收行政院退休科長當共諜！在台接觸里長、國防部承包商 檢求重刑10年起跳

麥當勞女員工遭性侵後輕生！家屬求償600萬 加害前主管「下落不明」未出庭

高雄績優督導性侵列管少女！犯案期間正攻讀碩士 論文口試「大聊社會安全網」

