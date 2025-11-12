行政院拍板修正詐欺犯罪防制條例 增訂「禁奢條款」
記者郭曉蓓／臺北報導
行政院會今（13）日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，將嚴懲高額詐欺犯罪，加重詐騙刑責，將詐欺犯罪造成被害人財損金額由500萬元下修為100萬元者，被害人財損金額達1億元者之法定刑責增至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金；修法也增訂「禁奢條款」，作為量刑參考標準。修正草案將送請立法院審議。
行政院會今天討論通過法務部擬具的《詐欺犯罪危害防制條例》第43條、第44條、第46條、第47條及第50條條文修正草案。法務部說明，考量新型態詐欺犯罪使被害人交付的財物或財產上利益鉅大，為發揮刑罰遏止犯罪效果，此次修正將詐欺犯罪造成被害人財損金額由500萬元下修為達100萬元者，即應以第43條罪名論處，可處3年以上10年以下有期徒刑，最高可併科3千萬元罰金。
法務部表示，修法也新增處罰級距，增訂被害人財損達1,000萬元以上者的法定刑，可處5年以上12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金。此外，修法對高額詐騙提高刑責，被害人財損金額達1億元者的法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。
法務部提到，此次修法也加速填補損害，鼓勵自首自白，規定被告在自首、自白後６個月內，須支付與被害人調解全部金額者，法院方得斟酌裁量是否減輕或免除刑責。此外，修正條文也增訂「禁奢條款」，賠償被害人全部所受損害/支付調解全額前，被告如有豪奢、浪費行為，包括逾越一般人通常生活程度的購物、租賃、投資、交通工具、贈與或借貸財務、高消費場所消費等，將作為法院量刑輕重的標準。
為強化司法警察與金融、虛擬資產業者之間的協作機制，條例也修正金融章相關條文，金管會說明，將建立疑似詐欺被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平臺、異業聯防通報等4項機制，期能達成避免被害人損失擴大、及早發現疑似不法、提高預警精準度、加速攔阻遭詐款項等效果。
行政院長卓榮泰聽取報告後表示，打詐是政府施政重點工作，根據統計，詐騙犯罪案件數已呈下降趨勢，但每月總財損金額仍達數10億元，他要求行政團隊必須持續提高警覺、嚴陣以待，並精進打詐工作。
卓揆指出，「詐欺犯罪危害防制條例」此次修法工作，聚焦於強化司法警察機關與金融、虛擬資產業者之間的協作機制，擴大高額財產犯罪處罰適用範疇及加重刑度，強化犯罪被害人損害填補，並將犯罪行為人豪奢行為作為科刑參考。他也請各相關部會時刻檢討打詐相關法令，適時提出修法，讓打詐工作有所依據，也更有成效。
行政院會通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，法務部在行政院會後記者會上說明修法重點。（記者郭曉蓓攝）
其他人也在看
霧峰姊弟戀情殺案 國民法官判刑8年半
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台中市霧峰區的洪姓板模工人與大他19歲的李姓女友分手後，李女找人向洪男索回贈與的10多萬元現金與金飾，不料遭洪男持料理刀攻擊，李女的2名友人1死1傷，全案經台中地院國民法官法庭審理後，今（13）日依殺人罪判洪男徒刑8年6月。可上訴。 檢方起訴，洪男與李姓前女友分手後仍有金錢糾紛，經李女輾轉請託與洪男素不相識之鄭男、高...匯流新聞網 ・ 3 小時前
闖宅洗劫逾600萬！ 燒炭害命未遂1人起訴.1人在逃
台中逢甲商圈2名男子凌晨闖入民宅，把被害人綁在廁所裡，還在屋內搜刮外幣現金、名牌包包與精品手表，再逼被害人交出提款卡與密碼到ATM盜領款項，犯罪所得超過600萬！除了搶劫，嫌犯後來還在屋內燒炭，想製造...華視 ・ 14 小時前
成功整合苗栗風箏文化美食活動 余文忠揭3日遊客破10萬活絡地方經濟
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導 「苗栗2025風箏文化暨客家美食節」活動，今年首度一連3天舉辦，苗栗市公所整合資源，將風箏節結合客家粄條節暨十大伴手禮頒獎活動、客家四炆四炒，遊客人數再創新高。苗栗市長余文忠表示，透過中華電信手機電訊大數據分析，3日遊客總人數共10萬1千683人，人潮多拉抬觀光行銷與在地美食特色推廣，活絡地方經濟。 「今年風箏節完美...匯流新聞網 ・ 14 小時前
8旬老母不堪長照殺身障兒判刑 柯文哲轉發判決文引議安樂死
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北市松山區一名80歲的老母親，照護嬰兒時期因腦膜炎引發小兒麻痺，癱瘓在床的兒子50年深感心力交瘁，112年5月12日上午以膠帶纏繞口鼻的方式殺死兒子，遭台北地院依殺人罪判刑2年6月，合議庭並因老母親在疫情及年老力衰等多重打擊下，對兒子痛下殺手，建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦；民眾黨前主席柯文哲在臉書轉發判決文，...匯流新聞網 ・ 10 小時前
政院拍板修正防詐條例 增訂詐欺犯「禁奢條款」
行政院會今天通過修正「詐欺犯罪危害防制條例」，除嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，並增訂「禁奢條款」，詐騙被告也須在自首、自白後6個月內支付被害人調解金或和解金後，法院才會斟酌裁量是否減輕或免除刑責。草案同時針對金融防詐訂定4機制，包含建立疑似詐欺被害人保護、金融業提供虛擬資產服務的事業或人員（VAS自由時報 ・ 10 小時前
政院拍板打詐修法 重罰高額詐欺、增訂豪奢條款
台灣遭詐騙人數與財損規模屢創新高，行政院在13日院會通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，重點包括加重高額詐欺刑度、賠償被害人損失及豪奢消費列為量刑基準，以回應社會對強化打詐、保障被害人權益的高度期待。 詐騙犯罪近年持續演化，從網路投資、假交友到跨境金流犯罪快速擴張，手法更精緻、集團化，國內被害人數與財損規模屢創新高。 行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，行政院長卓榮泰表示，打擊詐騙是政府的施政重點，行政團隊必須在既有成果上持續強化法制支撐，確保執法有依據、警政與司法有工具，也能真正減輕人民的受害風險。 法務部檢察司副司長簡美慧說明，本次修法共有三大重點，首先是大幅加重高額詐欺刑度，且將犯罪所得金額門檻自500萬元下修至100萬元；犯罪所得100萬元以上可判3至10年，最高罰金3,000萬元；1,000萬元以上判5至12年、罰金上限3億元；超過1億元則可處7年以上徒刑，罰金最高5億元，提高嚇阻力道。 其次修正第46、47條，將「因而減輕或免除其刑」改為「得減輕或免除其刑」，並要求行為人自首或自白後6個月內全額賠償，方得主張減刑，避免假和解拖延訴訟，確保被中央廣播電台 ・ 7 小時前
台積電效應助漲 苗栗房價3年漲27％ 縣府多管齊下穩房市
據實價登錄資料顯示，苗栗縣2025年第一季平均房價較三年前上漲 27.2％，為中部五縣市漲幅最高。縣府分析，房價上升主因包括台積電及竹科投資外溢效應。為減輕在地青年及首購族壓力，苗栗縣長鍾東錦指示盤點適宜土地，提供並積極協助國家住都中心規劃興辦，並配合內政部社宅興辦推動「青年婚育宅」概念，於社宅出租上新增「婚育家庭」特殊保留戶資格及租金優惠，並放寬申請資格，不限於戶籍設置苗栗縣的居民。中時新聞網 ・ 1 天前
假冒建商董事之子 詐騙投資比特幣起訴求刑14年半
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 23歲的范姓男子假冒某知名建設公司董事之子，設局假投資真詐騙，自112年11月起海削5600餘萬元，購買豪車、名錶，桃園地檢署偵查後，依詐欺罪起訴，並請法院從重量刑14年6月。 檢方起訴指出，范男自112年11月間起，以假冒知名建設董事之子，並偽造帳戶餘額高達11億7300萬元存款截圖，另以自稱投資比特幣及美國股市獲...匯流新聞網 ・ 3 小時前
杜絕詐團過太爽！政院修法增訂「禁奢條款」 詐騙1億最高罰5億
為強化打詐，行政院會今（13）日通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，強化犯罪被害人損害填補，將函請立法院審議。修正重點除針對高額詐欺犯罪提高刑責、增訂「禁奢條款」，且未來詐騙被告須在自首後6個月內支付被害人調解金或和解金後，才有獲得法院裁量減免刑責的餘地。中天新聞網 ・ 4 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 1 天前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
黃明志「沒證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師回應了！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作猝死，歌手黃明志在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣。大馬警方昨（12日）證實已完成調查報告，宣布目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計今（13日）黃明志將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯律師陳俊達指出「這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」。民視 ・ 9 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 18 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員
中部中心／綜合報導颱風夜，台中東區一家深夜小吃店，上演火爆畫面！晚間11點左右，一名男子想吃免錢霸王餐被拒絕，心生不滿，失控徒手將檯面上菜色，通通掃掉，還拿起菜盤丟店員，甚至跑進廚房，亂丟刀具及餐具，熱心民眾看不下去上前協助，過程中也被K傷部，警方到場，將他依現行犯帶回。男子腳邊一攤油水，但他不管不顧，繼續在小吃店內大爆走，徒手狂掃餐台上餐食，還拿起一盤青菜，往店員方向砸其他用餐民眾實在看不下去，衝上前將他壓制，沒想到男子拿起菜盤，就是一頓往民眾頭部狂K猛毆。颱風夜大鬧小吃店 ＂店家拒霸王餐＂男子失控砸店（圖／翻攝畫面）火爆畫面就出現在台中市東區一間小吃店內，11日晚間11點左右，鳳凰颱風來襲，台中市府宣布12日停班課一天，沒想到颱風夜，除了天氣不可控，這名男子情緒也相當無法控制。原來，這名36歲無業楊姓男子，因為肚子餓，跑到小吃店，詢問是否有免費餐食，被拒絕後，竟然激動砸店，還衝進店家廚房，拿起東西就是開始亂丟，其中還包含餐具及刀具，店員見狀當然趕緊逃命，沒想到男子，竟一路追，雙方在馬路上爆發拉扯。砸小吃店！ 3店員1民眾無辜受傷 警壓制法辦現行犯（圖／翻攝畫面）經過調查，男子沒有酒精也沒有藥物反應，疑似想吃霸王餐被拒絕，情緒失控才會爆走砸店、攻擊店員，所幸熱心民眾協助壓制，警方也迅速抵達現場，將男子依現行犯帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員 更多民視新聞報導囂張3惡煞闖店噴滅火器 警24小時內火速逮人到案林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍聚眾砸店吸收未成年入會 警逮竹聯幫明仁會共13人民視影音 ・ 1 天前