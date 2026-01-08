行政院拍板動保法修正！虐待動物可判5年、300萬罰金 棄養最重罰100萬

農業部動物保護司長江文全。 圖：謝莉慧／攝

[Newtalk新聞] 行政院院會今（8）日拍板「動物保護法部分條文修正草案」。其中，虐待動物提高刑度為6月以上5年以下有期徒刑，並科以新臺幣30萬元以上300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式，得加重其刑至二分之一。此外，棄養動物則提高至10萬元以上100萬元以下罰金。行政院長卓榮泰表示，此次修法先推動社會高度共識方向，其他有歧異的議題，則要農業部持續加強社會溝通，凝聚共識。

農業部表示，此次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」五大面向推動，計修正27條，目的在回應社會期待，提升我國動物保護制度之完整性與執法效能。

農業部動物保護司長江文全表示，針對商用寵物來源，必須明定是來自於合法輸入或者是合法的來源，並建立商用寵物販售供應鏈的源頭跟流向管理的履歷制度。至於非法業者的刑責，則加重刑罰提高到 30 到 300 萬。

針對虐待傷害動物，江文全指出，由現行條文2年以下有期徒刑提高為6個月至5年以下有期徒刑，並科以新臺幣30萬元以上300萬元以下罰金；針對重大情節，還會就原來的法規加重二分之一的刑責。至於棄養則提高至10至100萬的行政裁罰。

卓榮泰表示，為使我國動物保護措施與時俱進，112 年農業部新設動物保護司，提升行政層級並充實動保人員配置人力，以及強化工作的福利；自 114 年 6 月開始，從事動物保護工作的公職獸醫師可以支領不開業的獎金。同時持續修訂法規，從源頭來管理，落實寵物登記的制度，到推動科學化流浪犬貓精準捕捉，以及絕育等，來加強動物保護與國際接軌。

卓榮泰指出，此次《動物保護法》的修正，優先推動已具高度社會共識的面向，包括加強飼主的責任、提升動物收容的管理、精進寵物產業管理、還有動物保護檢查員執法的賦權，以及強化動物保護，以立即改善執法的實務困境，建構動物友善的社會環境，落實動物保護的工作。至於尚有歧異的議題，他則請農業部秉持著求同存異的精神，持續廣納各界的觀點，加強社會溝通，來凝聚進一步的修法共識。

農業部詳細說明，在飼主責任方面，草案明確飼主棄養構成要件並提高罰鍰額度，建立寵物分類分級管理制度，並強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制調整為申請制，以落實源頭管理與飼主責任。動物收容管理方面，修法明定收容動物人道處置客觀要件，並要求中央主管機關定期評鑑公立動物收容處所，以確保收容品質並保障動物善終權益。

針對寵物產業管理部分，農業部指出，條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓之源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者之罰鍰，以促進產業透明化與合法化。另為提升執法效率，草案增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，使地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動，以即時防止危害發生。

在強化動物保護嚇阻虐待動物部分，農業部表示，草案提高重大虐待行為之刑度，對故意宰殺或虐待、傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，刑度提高為6月以上5年以下有期徒刑，並科以新臺幣30萬元以上300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式犯前述罪行者，得加重其刑至二分之一，以提升法律嚇阻力。

農業部強調，該案後續將送請立法院審議，並將積極與朝野黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序，以強化我國動物保護體系，提升飼主責任意識，並持續打造更加友善、完善的動物保護環境。

