行政院拍板國安修法 軍人「躺平投降」判10年、網路鼓吹言論最重罰百萬

行政院院會今天拍板修正《國家安全法》等4項法案，「不盡責降敵」最重可處10年有期徒刑。（圖／李怡安攝）

為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院院會今天（18日）拍板修正《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》，其中針對現役軍人，「不盡責降敵」提高至10年外，也增訂陰謀犯與預備犯的處罰，如果有「對敵人表示效忠」行為，最重可處7年有期徒刑。另外，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退。

總統賴清德今年上半年主持國安高層會議，會後提出17項因應策略，呼籲請國人團結抵抗分化。近期國防部、退輔會及法務部等相關部會也完成盤整，

行政院提出《國家安全法》部分條文修正草案、《陸海空軍刑法》第24條修正草案、《陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案、《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案等4項修法草案。

法務部說明，《國家安全法》修法規定，國家安全之維護，應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間。任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違反者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案，法務部說明，若退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退，另外也會擴大停止輔導權益之適用範圍，

《陸海空軍刑法》修法，國防部說明，包括提高「不盡其應盡之責而降敵者」的法定刑，由現行1年以上7年以下有期徒刑，修正為3年以上10年以下有期徒刑，另增訂陰謀犯及預備犯的處罰，處6月以上5年以下有期徒刑。

另外，草案也新增「對敵人為效忠表示」的處罰，包括以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他分式對敵人效忠，可處1年以上7年以下有期徒刑。

國防部也說明，此外增訂「不盡其應盡之責而降敵者」陰謀犯及預備犯，處6個月以上、5年以下有期徒刑。至於「對敵人為效忠表示」處罰，包括以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他分式對敵人為效忠之表示者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

行政院指出，有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計劃，行政院都在持續盤整當中，未來會依照盤整進度陸續向社會各界報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。



