行政院拍板國民年金提升至5000元 176萬民眾受惠

行政院會今天拍板通過《國民年金法》修正草案，提高國民年金給付水準。（資料照片／總統府提供）





行政院會今天（22日）拍板通過《國民年金法》修正草案，將同步調升給付金額、放寬排富限制，並建立即時物價連動調整機制。依規劃，政府每年預計增加投入約860億元，約有176萬名民眾可望受惠。

衛福部社會保險司長張鈺旋說明，修法後年金給付金額將提高，其中老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基準金額將由每月4049元調高至5000元，調幅約23.5%；身心障礙基本保證年金也將從5437元上調至6715元。衛福部指出，這次調整是因應近年物價上漲，需確保受領者能夠維持基本生活支出。

排富規定方面，草案同步放寬資格限制，個人年所得上限由50萬元提高至60萬元，不動產門檻則調整為1025萬元，並取消唯一自住房屋扣除額上限，未來自住房產將不再列入資產計算，避免民眾僅因擁有自住房屋而失去年金保障。

此外，修法也新增即時反映物價調整機制，未來國民年金基本給付不再受限於每4年檢討一次的規定，若在2026年調整後，2年內消費者物價指數（CPI）累計漲幅達3%，即可啟動給付金額調整。

行政院長卓榮泰表示，本次修法若自今年起實施，所需經費須待中央政府年度總預算完成法定程序後，再以追加預算方式編列，也呼籲立法院考量民生與弱勢族群需求，儘速推動總預算審議，支持修法落實，保障國人。

