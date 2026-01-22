行政院拍板提高國民年金 176萬人受惠

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院今（22）日通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文修正草案」，重點包括「給付基本數額」由現行每月4,049元直接調高為5,000元，新增隨同CPI3%調整配套，以及放寬排富標準，期能適時反映物價及生活成本變動，建立與時俱進的彈性制度；預估一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部表示，早在民國101年的時候，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動的定期調整機制，但鑑於現行國民年金給付最低保障的基本數額偏低，且調整幅度有限，難以即時反映物價波動；此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。因此，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動此次修法。

衛福部說明，修法三大調整方案包括「給付基本數額」由現行每月4,049元直接調高為5,000元（身障為6,715元）；增訂定期調整屆滿2年後之期中檢討機 制，「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套；及「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。衛福部預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

此外，現行法規為保障被保險人經濟安全，對於被保險人的配偶若未依期限代繳保險費將處以罰鍰，此舉被外界視為懲罰婚姻，因此草案此次刪除強制配偶替被保險人繳納保費的規範。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，國民年金制度自97年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；此次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

衛福部今日在行政院會後記者會上，說明「國民年金法部分條文修正草案」重點內容。（記者郭曉蓓攝）