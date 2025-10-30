行政院拍板紓困 攤商可獲三萬補助

行政院長卓榮泰。(行政院)

台中爆發國內首例非洲豬瘟，全台自10月23日至11月6日實施為期15天的禁運禁宰措施。行政院今(30)日拍板通過各項產業補助方案，從養豬農民、肉品市場、屠宰場到傳統攤商皆納入補助範圍，並同步推出金融支持措施，協助受影響業者度過難關。





農業部指出，取得再利用檢核的434家廚餘養豬場可領「飼料差額」與「廚餘清運油資」補助，每頭豬300元、每場8000至1.8萬元不等。另針對延遲上市造成的飼料費用，每頭豬再補助810元。屠宰場可申請每頭豬280元的人事勞務補貼，毛豬承銷人可領1.5萬元，肉品市場則依租金損失每場最高補助20萬元。

廣告 廣告





攤商部分，傳統肉攤因停業造成收入中斷，每攤可獲3萬元補助；而異地批次母豬場因密飼造成損失者，每頭豬補助2500元；主動通報疫情者另有5000元獎勵金。





此外，政府提供金融支援措施，養豬場、屠宰場及受影響農企皆可申請貸款利息補貼。新貸戶自撥貸日起6個月內利息補助上限1%，舊貸戶可展延本金半年並享相同補貼，貸款總額最高600萬元。農業部表示，將加速審核流程，確保補助盡快到位，減輕產業鏈損失。