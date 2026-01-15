行政院拍板老農津貼調整至1萬元 逾53萬人受惠

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院今（15）日通過農業部擬具《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，規劃將發放額度由現行每月8,110元調整至1萬元，總經費每年將加129億元，預計超過53萬名老年農民受惠，進一步提升其晚年基本生活保障。

農業部表示，此次《老年農民福利津貼暫行條例》第2條、第4條及第7條修正草案，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，規劃將發放額度由現行每月8,110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求；除直接調升額度外，並增訂定期調整屆滿2年後的額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度，相關新增經費由中央全額負擔。

農業部說，此次檢討排富標準，修正內容包括將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1,025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

配合行政院組織調整，草案也修正中央主管機關名稱為農業部；施行日期由行政院定之。農業部表示，透過此次修法，期能在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。

農業部今日於行政院會後記者會上，說明行政院會通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案的內容。（記者郭曉蓓攝）