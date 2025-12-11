行政院拍板《人工生殖法》納女同婚、單身女適用 確定脫鉤「代理孕母」

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院會今（11）日通過衛生福利部擬具的《人工生殖法》修正草案，這次修法將適用對象擴大到已完成結婚登記的女女同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女，可以合法使用人工生殖技術。至於爭議較大的代理孕母部分，這次修法則確定脫鉤處理。

行政院會今討論通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案，衛福部指出，行政院於兼顧人工生殖子女利益及婦女生育健康下，函請立法院審議人工生殖法修正草案，以支持與協助國人完成生育願望。

衛福部指出，本案修正重點包括：一、提升人工生殖機構醫療品質與管理，強化人工生殖機構管理與規範，並授權訂定本法施行細則，以滾動調整管理規範。另增訂手術及侵入性治療的知情同意程序，以及強化生殖細胞之捐贈及使用管理規範。

二、維護子女最佳利益，衛福部表示，欲受術對象於實施人工生殖前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，人工生殖機構需確認欲受術對象經評估符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務，以確保人工生殖子女於穩定及安全的環境中成長。



還還，也維護人工生殖子女血緣認知權，增訂經由捐贈生殖細胞所生子女得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；此外，當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。



另外，以人工生殖子女最佳利益為最高指導原則，修正人工生殖子女之法律地位規定，以使其親子關係更加穩固。



衛福部表示，讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術，增訂人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認她們適合懷孕生產以後，方提供她們人工生殖技術的醫療服務。

衛福部長石崇良在會後記者會表示，此次修法核心精神為確保女性生育自主權與落實人工生殖子女的最佳利益。未來接受人工生殖者，須於受術前經過「子女最佳利益評估」，包括養育環境、經濟條件等面向，並且各國已有類似作法，此次修法希望確保兒童權益更周全。也將確保人工生殖子女親子關係法定地位穩固，將與血緣子女地位相同。

石崇良表示，代理孕母雖未納入此次修法，但政府將持續推動社會對話，凝聚共識。行政院也表示，本案送請立法院審議後，希望早日完成立法程序。

