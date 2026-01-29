行政院拍板《刑法》修正案 未成年性侵案20歲前不計追訴期

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

鑑於兒少性侵被害人成年後揭發案件過去因逾刑事追訴期間，無法追究加害人。行政院會今（29）日通過《刑法》修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，以充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

依現行刑法規定， 2006年所發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴期為20年，監察院、立委與民團為此接連呼籲廢除未成年性侵案的追訴期，直至成年起算，並為此聲請釋憲。

行政院會今天通過刑法第80條修正草案，以及配合擬具《刑法》第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

法務部說明，鑑於未成年性侵害犯罪被害人於案發時因身心發展尚未成熟，無法充分理解法律上之權利，故追訴權時效應有特別規定。修正條文明定於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，並配合修正刑法施行法，就追訴權時效已進行而未完成之情形，亦適用新法規定，以充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

