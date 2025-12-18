行政院拍板《國安法》修法 退休軍公教一審有罪只能領半數月退

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／行政院提供）

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今（18）日通過《國家安全法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》」等4項國安修法，其中《國安法》修法，退休軍公教若危害國安，現行要判決有罪確定後才能執行，但因審判程序耗時，後續追繳困難，因此擴大適用範圍，只要一審有罪，就只能領半數的月退。

行政院會今日通過4項國安修法，配合《國安法》修法，《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正草案規定，將軍官、士官於現役或停役期間，若涉犯《國安法》所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與。退伍後遭判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分也會併予追繳，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。



《國軍退除役官兵輔導條例》修正草案增訂，退除役官兵具有服役條例或其他法律（例如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定之權益。

此外，增訂對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間（1年以上5年以下）輔導條例規定之權益。

