行政院拍板 將副署反年改法案並即刻聲請釋憲

行政院今日(26日)院會後記者會，針對立法院日前通過反年改修法，行政院發言人李慧芝表示，該案雖存在多項違憲疑慮，但在憲法法庭已恢復正常運作的情況下，行政院將依法履行憲政程序，決定副署法案並即刻聲請大法官釋憲。

立法院日前三讀通過停砍公教年金法案，各界關注行政院是否會副署，行政院發言人李慧芝表示，雖然反年改修法違憲，也違反憲法體制中權力分立的原則，更未在國會中充分討論，但既然憲法法庭已恢復運作，行政院會履行義務和責任，副署法案讓其生效，她說：『(原音)今天是面對立法院提出的反年改案，那麼今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員，雖然這項反年改修法違反了憲法第70條的規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反了國會充分討論原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府諮文到之後，行政院會履行義務跟責任，我們會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋』

李慧芝也提到，針對行政院長卓榮泰日前決定不副署「財劃法」，她強調，不副署本為憲法賦予行政院長的權責，適用於「摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，且具違法難以回復情形」的法案，行政院不會放棄這項職權。

對於釋憲法庭重啟，宣告《憲法訴訟法》部分修正條文違憲失效，但僅5名大法官開會參與評議，引發議論。

行政院政務委員林明昕回應，大法官憲法法庭已作出今年(2025年)第一號判決，行政院基於權力分立原則，尊重並遵守該項判決。行政院也據此認定，憲法法庭可在其判決所認定的範圍內開始運作，因此，針對反年改相關法案，行政院提出釋憲聲請。

媒體追問，行政院是否比照警察人員退休條例及軍人待遇條例「副署法案但不執行」?

林明昕回應，「不執行」僅是簡化說法，行政院將在行政權限範圍內，依法且合憲下進行後續處置。由於各項法律在是否編列預算、新增預算或審定程序上皆有不同情況，反年改法案無法與其他案件完全類比。

他強調，行政院將在申請釋憲的同時，在行政權限可及範圍內，「合法合憲地處理相關問題」，相關作法也不會造成公務員面臨不執行法案的風險。