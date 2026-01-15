行政院拍板！ 老農津貼調高為1萬元

台北市 / 王婞妤 綜合報導

行政院長卓榮泰今(15)日於院會中正式通過《老年農民福利津貼暫行條例》修法草案，將老農津貼發放額度從現行每月8,110元調高至1萬元，並修正排富標準，提高個人所得門檻至60萬元、土地及房屋價值1,025萬元，預計有超過53萬名老年農民受惠。

行政院長卓榮泰說，老農津貼相當於退休農民的老年給付，為反映生活成本，並考量中央政府財政負擔能力及各社會福利津貼的平衡性。本次修法調高發放額度為每人每月1萬元，同時為因應物價上調強化保證，新增CPI指數達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實照顧農民的老年生活。

農業部次長胡忠一今日於院會後記者會表示，若按院版草案完成修法，老農津貼從8,110元提高到1萬元每月增加1,890元，以截至去年10月底有逾52.9萬人符合領取資格計算，約需增加120億元；現行排富門檻排除1萬4,505人，排富條件修正後約有7,654人納入領取資格，須增加9億元，總計將增加政府預算129億元。

胡忠一說，調整老農津貼必須考慮政府財政、社福津貼衡平性，以及資源合理分配，若大部分錢都都投入福利的話，會排擠到農業建設還有其他相關經費預算。另外，也要考慮到台灣人口持續下降，必須要考慮40年後的國民負擔。

