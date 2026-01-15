即時中心／温芸萱報導

行政院會今（15）日通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老農津貼調高為每人每月1萬元，並新增CPI累計達3%即可檢討調整、每2年定期檢討機制，同時放寬排富規定，相關經費由中央全額負擔。行政院長卓榮泰表示，修法是為因應物價上漲、照顧老年農民基本生活，後續將送立法院審議，並視預算完成追加作業，盼政策儘速上路。

行政院今日通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，調高發放額度每人每月1萬元，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，老農津貼相當於退休農民的老年給付，為反映生活成本，並考量中央政府財政負擔能力及各社會福利津貼的衡平性，本次修法調高發放額度為每人每月1萬元，同時為因應物價上調、強化保證，新增消費者物價指數（CPI）達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實對農民老年生活的照顧。

接著，卓院長指出，本案所連動具有相關性的「國民年金」及其他各類福利津貼的檢討，行政院將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政三項原則，逐一檢討並陸續提出修法，請陳時中政委繼續督導協調。

卓榮泰進一步說明，修正草案同時新增調整機制，未來若消費者物價指數（CPI）累計達到3%，即可啟動檢討，並明定每2年須檢討一次發放額度，讓津貼制度更具彈性與保障性。此外，也將現行排富標準適度放寬，使真正有需要的老年農民能獲得實質幫助。

同時，卓院長強調，本次修法攸關老年農民請領老農津貼的權益，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。至於本次修法後必須辦理預算追加，也需在今年度中央政府總預算案審議完成後始能進行，盼立法院多予協助，讓中央能順利對老年農民提出國家財政上更強大且必要的照顧。





原文出處：快新聞／行政院拍板！老農津貼調高至1萬元 卓榮泰籲：立院儘速審預算

