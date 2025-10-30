行政院拍板！虐童致死判逾10年「不可假釋」 精神障礙者「不得判死」

為因應憲法法庭判決，行政院今日通過「刑法」、「刑法施行法」及「監獄行刑法」修正草案。明定「有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足者，不得科處死刑」、以及「故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年之情形，不可假釋」，兼顧人權保障與社會安全。

行政院今通過「刑法」、「刑法施行法」及「監獄行刑法」修正草案。（圖/行政院提供）

行政院會今（30）日通過法務部擬具之「刑法」部分條文修正草案、「刑法施行法」第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案，將函請司法院會銜送請立法院審議；另「監獄行刑法」第148條、第156條修正草案併同函請立法院審議。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰表示，這次修法就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年之情形，不可假釋，以嚇阻此類型的犯罪，彰顯社會公義。另依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋之規範，作通盤修正。本案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

法務部表示，本次修正草案配合憲法判決意旨檢討修正，並增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，發揮刑罰抗衡犯罪功能，確保國人安全及社會治安。（圖/資料照）

法務部表示，本次修正草案配合憲法判決意旨檢討修正，並增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋規定，發揮刑罰抗衡犯罪功能，確保國人安全及社會治安。相關重點如下：明定行為時及審判中欠缺責任能力不得科處死刑，因應憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，明定行為時有「刑法」第19條第2項之情形，或審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。

其次，法務部指出，增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋 ，為彰顯社會公義，遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定。此外，無期徒刑受刑人假釋後，再犯之罪經宣告無期徒刑確定者，經撤銷假釋應執行原無期徒刑，不得假釋。

另外，法務部稱，無期徒刑及有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則。增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人，撤銷假釋後，有關執行殘餘刑期之期間、接續執行他刑之方法及合併計算最低應執行期間規定。

法務部指出，憲法法庭113年憲判字第2號判決，認為現行無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行固定20年或25年殘餘刑期之規定，不符比例原則。為符合上開判決意旨，並避免造成與有期徒刑撤銷假釋後執行殘刑產生輕重失衡情形，通盤檢討修正無期徒刑及有期徒刑撤銷假釋後相關執行規定。為使新舊法規適用明確，配合修正刑法施行法。明定死刑定讞待執行之收容期間，不得折抵刑期亦不計入假釋要件「已執行期間」。

法務部最後強調，本次修法目的除因應憲法判決意旨外，亦在回應社會對於嚴懲暴力犯罪之期待，展現政府打擊犯罪、守護安定公義社會之決心。法務部將持續配合後續法案審議作業，期能儘速完成修法程序，以維護社會秩序，保障人民權益。

延伸閱讀

錯認管碧玲為劉世芳！沈政男笑到不行、分析謝龍介選情

罷團點名選台北市長！沈伯洋道感謝：專注當前工作

退休金要存到2665萬？求職網曝節儉版「639萬就夠」