行政院拍板：衛福部組織改造 增加兒童、高齡兩大專責機構

記者盧素梅／台北報導

衛福部部長石崇良(右二）出席行政院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院會今（11）日討論通過衛福部提出的組織改造，面對少子化與高齡化，衛福部將成立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，升級為「長期照顧及社會發展署」，支持活躍老化，朝向「以人為中心」優化服務模式，提供民眾更全面性之完善照護，更符合國家發展。另外，為招攬人才、增加晉用人才彈性，將成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，而原來的國家中醫藥研究所則轉型為「國家中醫研究院」行政法人。

廣告 廣告

行政院會今聽取衛生福利部陳報「衛生福利部組織調整規劃」報告，衛福部指出，在此次組織調整中，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

衛福部並指出，另隨著超高齡社會來臨，為了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，並整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。同時促進婦女發展與權益，進而提升整體社會韌性與永續發展的能力。

衛福部進一步指出，此外，增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；以及國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，經由整合資源，發展屬於台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部表示，此次組織調整有助於強化業務整合及提升推動效能。在兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性；在長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人之設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。政府期望為國人提供從出生至終老的全方位健康福祉保障，實現「健康台灣」的願景，呼籲全國各界共同支持。

更多三立新聞網報導

最高領12萬！「2類人」入住機構領補助 申請資格、截止日一覽

衛福部將啟動組改 增「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」

不到3分鐘就一起家暴！善牧推線上庇護平台 讓安全資訊看得見、找得到

抗癌最花錢！去年5萬人因癌離世 癌症新療法沒錢交給它

