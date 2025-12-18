行政院拍板《陸海空軍刑法》修法 現役軍人「降敵」最重可關10年

記者盧素梅／台北報導

面對中共近年對台統戰與滲透作為日益加劇，行政院會今（18）日通過《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》等修法，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠，將處3年以上10年以下有期徒刑，並增訂預備、陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範；另外，現役軍人若以言語、圖畫、文字、舉動等樣態向敵人表忠，將處1年以上、7年以下有期徒刑。

國防部說明，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應《國家安全法》部分條文修正，推動《陸海空軍刑法》第24條與《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正案。



國防部指出，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯《國家安全法》第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分併予追繳，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

廣告 廣告

另外，退輔會也提出《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案，退輔會說明，現行《輔導條例》第32條規定，僅於退除役官兵行為已達「喪失或剝奪退伍給與」程度時，始同步喪失輔導條例相關權益；對於行為妨害國家安全、利益或尊嚴，依法僅「停止」全部或部分退伍給與者，現行未定有同步「停止」其退除役官兵權益之規定，有檢討修正必要。

退輔會指出，本次修正重點之一，增訂《輔導條例》第32條第1項第4款：對於退除役官兵具有《服役條例》或其他法律，如《兩岸條例》所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」《輔導條例》規定之權益。其次增訂《輔導條例》第32條第3項，對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間（1年以上5年以下）之《輔導條例》規定之權益。

輔導會強調，本次修正草案兼顧輔導條例立法意旨、比例原則及國家安全考量，除完善制度設計外，亦具提醒與預防功能，期能共同守護退除役官兵相關權益。後續將持續積極向立法院各黨團及委員進行溝通說明，爭取各界支持法案順利推行。

更多三立新聞網報導

亂不停！航空母艦「福建號」才通過台海 中國48架次軍機艦「四面環台」

美國宣布對台8軍售「總額逾3500億」！國防部證實：可望1個月後正式生效

快訊／美國對台8項軍售「逾111億美元」 國防部：誠摯感謝

普發全民安全指引遭誤導成「引戰」 黃重諺：小時候的防空演習不也是？

