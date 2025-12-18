行政院拍板「鼓吹支持對岸發起戰爭」最高罰100萬...梁文傑強調捍衛中華民國是全民共識：政府正式採納聯合國公約...有義務立法禁止此類言行

行政院會今（18日）拍板《國安法》修法，指出任何人不得公開鼓吹支持外國或大陸地區等境外敵對勢力對我國發起戰爭等「戰爭言論」，否則最重將處100萬元以下罰鍰。不過，修法通過後是否將開罰宣揚武統的中國籍配偶或是曾轉發中共軍演貼文的台灣藝人，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，必須依當事人行為認定。

有媒體提到，未來若修法通過後，台灣藝人或中配宣揚武統或讚嘆對岸軍演是否可以開罰？國台辦昨日宣稱台灣是「中國的台灣」，解決台灣問題、實施祖國統一是中華兒女共同願望，想請問陸委會相關看法。

梁文傑先是強調，台灣是「中華民國的台灣」，台灣的未來應該由2300萬人民決定，中共沒有權力干預；關於第一個問題，主要是國安法裡面新修正一條，如果鼓吹對中華民國發動戰爭或是非和平手段消滅中華民國主權的話，這樣的狀況最高可處100萬罰鍰。



梁文傑指出，捍衛中華民國是台灣絕大多數人的共識，聯合國《公民與政治權利國際公約》第20條清楚規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應該以法律禁止，我國政府已正式將這項國際公約採納，所以政府有義務制定法律來禁止這一類言行。



至於藝人或中配是否因為相關行為觸法，梁文傑表示，什麼樣的行為會構成違法，他們無法回答假設性問題，必須要看當事人的具體行為，然後再來認定。

