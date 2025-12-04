行政院拍板：2027年永久全面禁用廚餘養豬

行政院今天拍板2027年永久全面禁用廚餘養豬（圖／李怡安攝）

台中日前爆發本土非洲豬瘟病例，全台防疫因而全面升級。行政院今天（4日）舉行院會，拍板最終政策，緩衝1年，將2026年定為轉型期於2027年全面禁止廚餘養豬，並且行政院長卓榮泰要求農業部、環境部針對業者展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。未來廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑。

農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各地方依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型。

農業部表示，轉型最後期限前仍可有條件使用廚餘養豬，除登記飼養頭數達200頭以上，且具廢棄物核准再利用資格者外，須設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，且僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚。

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，推動廚餘飼料化，也強化豬場防疫，在養豬場出入口建立QRCODE管理。全力協助業者轉型。

另外，環境部部分，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等四項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。

環境部表示，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測。

環境部也表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，將與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向，法規也會在今年底前完成。

此外，環境部將與教育部及農業部等，三部會共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中。透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量，並推廣食農教育及在地低碳飲食，縮短碳足跡。



