行政院拍板1.25兆國防特別預算！顧立雄證實美國已提供採購項目
行政院會於27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃自民國115年至122年間，投入新台幣1.25兆元，用於增強國防實力。國防部長顧立雄表示，針對軍購案的規畫，已與美國國防部安全合作局（Defense Security Cooperation Agency, DSCA）完成初步協調，並獲得美方提供的採購項目、數量、報價及交貨期程等資訊，顯示美國有意供應相關武器。
根據國防部提出的特別條例草案，這項軍購計畫將集中於精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空系統、反飛彈及反裝甲飛彈等七大類武器裝備。行政院長卓榮泰強調，國防安全是國家穩定的基石，呼籲各政黨站在國家利益的立場上，支持這項特別預算。他並要求國防部達成「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊與防止交貨延宕」等目標，並制定「國防及軍工產業發展行動方案」，以推動整體國防戰略。
針對美方供應的軍購項目，顧立雄進一步說明，目前已完成初步協調，但因部分項目仍處於美國內部審查階段，需待美國國防部完成向國會的正式通報程序後，國防部將適時對外說明。他強調，台美雙方在規劃過程中持續進行溝通，並取得美方的供貨意願。
然而，這項龐大的軍購計畫引發在野黨的質疑。國民黨立法院黨團總召傅崐萁抨擊政府，指責賴清德總統在國防預算之外，動輒追加巨額軍購，卻無法明確說明交貨時間。傅崐萁強調，國會已通過的軍人加薪法案應優先執行，並表示在未落實該法案前，國民黨團不會妥協。
民眾黨立委林國成則對此表達不滿，批評過去對美軍購的6000多億元武器尚未交貨，如今又提出1.25兆元的軍購計畫，令人難以理解。他質疑美國是否能真正保障台灣安全，並認為此舉可能只會讓美國軍火商受益，卻損害台灣經濟。他強調，民眾黨團尚未就此案進行正式討論，但對政府未能清楚交代內容的做法深感不滿。
這項軍購案的後續發展，以及國會是否會通過相關特別預算，仍有待觀察。
