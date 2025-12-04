行政院拍板2027年「全面禁用廚餘養豬」 農業部將協助業者轉型
台北市 / 武廷融 綜合報導
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，「廚餘養豬」引發各界熱烈討論。行政院今(4)日拍板，將於2027年起全面禁用廚餘養豬，2026年展開為期一年的輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。行政院長卓榮泰也要求環境部與農業部協助地方政府，確保轉型期間使用事業廚餘要符合規定，廚餘養豬要落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，銜接未來全面禁用後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。
農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。而欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。
此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。
環境部則指出，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在2025年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。
環境部表示，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。
而轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測，至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度(0.003~0.019ng-TEQ/Nm3)均低於法規管制標準(0.1ng-TEQ/Nm3)。
更多華視新聞報導
禁廚餘養豬擬2027年上路 養豬協會質疑拖太久
西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停
11/7有望解除豬隻禁宰禁運！陳駿季曝「未來3天是關鍵」：仍禁廚餘養豬
其他人也在看
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
台灣鯛驗出禁藥恩氟喹啉羧酸！全聯急下架 全台18縣市近1.4萬人吃下肚
高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不知用水從基隆河抽上來 議員轟謝國樑「在睡覺嗎」｜#鏡新聞
基隆市自來水出現油味，污染源還沒找出來現在又出現，新的污染點，位在暖暖源遠路，溝渠水面出現不明油污，污染源來自正方倉儲，環保局預計下午裁罰，最高可處300萬元。基隆市府今天（12/3）一早也成立前進指揮所，不過市長謝國樑，週一受訪提到他原本不知道基隆用水來自基隆，引起民代抨擊，市長在睡覺嗎？鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水 議員鄭文婷批：孔鏘市長
鄭文婷指出，基隆自來水疑似出現汽油異味的事件，自上週四爆發以來延燒已整整一週。市府在事件初期反應遲緩，市長謝國樑更在昨日公開表示「到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人震驚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
碳盤查報告書通過第三方查證 中山醫院立永續醫療治理里程碑
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導 首次完成的《溫室氣體碳盤查報告書》通過法國標準協會貝爾國際驗證機構(Bureau Veritas，BV)第三方查證，台北中山醫院今(3)日表示，代表醫院在永續治理與減碳管理方面達到國際標準，並為醫療院所推動環境永續樹立示範。授證典禮由BV總經理江有泰代表授證，台北中山醫院院長朱益宏、綠易顧問董事長毛穎崙及台灣...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
基隆水汙染+1！正方倉儲排放汙染物 急清淤檢測
打開水龍頭都能聞到汽油味，水無染的影響，真的讓基隆地區民眾，這幾天「用水」相當不便，然而就在昨天(2號)，在暖暖福安宮旁，出現新的汙染源！目前初步排除不是11月27號的汙染源，而是由附近正方倉儲排出的汙染物，到底是什麼物質，還有待詳細檢驗。但目前供水主要靠西勢水庫，我們空拍直擊，水庫恐剩3日供水量，基隆河水質若持續未改善，未來3.5萬戶可能停水！ #基隆水汙染#汽油味#清淤檢測東森新聞影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
首次找出臨界點 PM2.5濃度>25μg/m³ 運動效益減半
台北市 / 綜合報導 運動是為了讓身體健康，但如果空氣品質不好，會有什麼影響？中興大學運動與健康管理研究所教授，和團隊進行了一項國際計畫，他們監測了5個國家，152萬名成年人，平均花了10年，首次找出空污濃度影響運動效益的臨界點，證實PM2.5濃度超過25微克/立方米的時候，運動效益會少一半，根據環境部對高雄地區的統計，若是用更嚴格的標準，超過15微克/立方米就算空氣品質不良，那麼去年一整年，大寮區就有227天、仁武區有222天，都不適合在戶外運動。瞄準籃框投籃，另一人防守，一來一往，全身動起來，流了不少汗，操場跑步，也大汗淋漓，空氣品質好的時候，大口喘氣相當暢快，如果是空品差的時候呢？民眾說：「會比較吸不到氧氣，喘不過氣，就像吸二手菸，會造成影響。」空品不好時運動，民眾體感上明顯覺得不舒服，而這感受確實是真實反映運動效果。中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「當長期PM2.5的平均濃度超過25以上，你的運動健康效益，會有打折的狀況。」古博文教授跟他的團隊，主導的國際計畫，分析5個國家大約152萬名成年人，長達平均10年的監測數據，證實長期暴露在PM2.5濃度，年平均高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益，研究首次找出PM2.5對健康影響的臨界點，當濃度大於25微克/立方米（ΜG/M³）時，運動效益剩一半，降低死亡風險為12-15%，當濃度大於35微克/立方米（μg/m³）時，運動對癌症死亡保護不再明顯。中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「到35-50的時候，規律運動對於癌症死因的保護效果，已經消失。」而根據環保單位統計，113年全年，高雄大寮的空氣品質，PM2.5的濃度大於20微克/立方米就有227天，高雄仁武有222天，高雄林園的平均濃度是19.6不良天數有213天，只要PM2.5濃度過高，都建議不要戶外運動，改在室內健身，運動起來才不會事倍功半。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 433
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 8
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 17 小時前 ・ 88
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 28
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 6
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 180
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35