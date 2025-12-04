行政院拍板2027年「全面禁用廚餘養豬」 農業部將協助業者轉型

台北市 / 武廷融 綜合報導

台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，「廚餘養豬」引發各界熱烈討論。行政院今(4)日拍板，將於2027年起全面禁用廚餘養豬，2026年展開為期一年的輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。行政院長卓榮泰也要求環境部與農業部協助地方政府，確保轉型期間使用事業廚餘要符合規定，廚餘養豬要落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，銜接未來全面禁用後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。而欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於2026年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

環境部則指出，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在2025年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。

環境部表示，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

而轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測，至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度(0.003~0.019ng-TEQ/Nm3)均低於法規管制標準(0.1ng-TEQ/Nm3)。

