行政院拒不副署財劃法 陳其邁：盼憲法法庭順利運作

[Newtalk新聞] 行政院不副署財劃法，高雄市長陳其邁今(16)日受訪表示，建議立法院盡速恢復憲訴法或憲法法庭的運作，化解相關爭議，未來處理包括像財劃法、年改等議題時，也能夠遵循民主機制與合憲狀況。

陳其邁說，朝野對於不同的政策，有時候當然意見會不一樣，但是都必須在憲政的框架下來進行協商或討論，甚至是來進行紛爭的解決，現在最大的問題就是在憲法法庭被實質的凍結，朝野沒有辦法透過憲法法庭來調節紛爭或是解決爭議，造成今天憲政的僵局。

他指出，民眾非常期待，不管是重大的民生建設，或是福國利民的法案，甚至是強化國家安全相關的重大政策能夠順利來推行，也建議在立法院就有關憲訴法，或是整個憲法法庭的運作，可以盡速來恢復，化解相關爭議，否則現在面臨到行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，會形成憲政的僵局，這並不是民眾所樂意看到的，真的希望在野黨或立法院，能夠盡速的讓憲法法庭順利運作，化解朝野的爭議。

