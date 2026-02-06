行政院拒副署眷改條例 黃國昌：賴卓專制獨裁將遭歷史裁判

民眾黨主席黃國昌召開首場新北市長政見發表會。民眾黨提供。



立法院上週三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正案，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，行政院長卓榮泰認為這將增加老舊眷村改建基金財務的負擔，也明顯違反《憲法》平等原則，因此決定不副署。對此，民眾黨主席黃國昌今（2/6）天批評，卓榮泰和總統賴清德專制獨裁、違法濫權，一再破壞台灣民主憲政，最終一定會得到歷史教訓與裁判。

黃國昌今天召開首場政見發表會，對於行政院拒絕副署《眷改條例》，他表示，賴清德、卓榮泰已經違憲違到習慣了，請問賴、卓，「哪個民主憲政國家可以容許行政首長不公布國會三讀通過的法律？」

黃國昌批評，賴清德、卓榮泰專制獨裁、違法濫權，一再破壞台灣民主憲政，已經在台灣民主發展史上烙下非常深刻的恥辱印記，追究相關政治責任跟法律責任的腳步不會因此而停下來。

黃國昌強調，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，「愛怎麼幹就怎麼幹」，事實上台灣民主發展歷史已經清楚顯示，「幹這種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。」

