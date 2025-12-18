行政院拒副署財劃法 藍白立委聯手通過兩譴責案 並移請監察院彈劾卓榮泰失職
國民黨和民眾黨兩黨立委針對行政院長卓榮泰不副署財劃法、總統府祕書長潘孟安今天未列席立法院司法及法制委員會委員會報告，藍白聯手表決通過兩項譴責案，並通過針對卓榮泰拒絕副署財劃法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。
立法院司法及法制委員會上午邀法務部長鄭銘謙率相關單位進行「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」專題報告並備質詢，另針對卓榮泰不副署財政收支劃分法修法，也邀請潘孟安到場進行報告。
委員會主席、國民黨立委翁曉玲首先說，針對司委會邀請潘孟安列席，潘孟安雖然有來函說依憲政慣例不出席，但她仍要譴責潘孟安的這種行為，因為民主政治的基本原則，就是權力須受監督，行政權本就應向立法權負責。
翁曉玲認為國家元首就是整個中華民國國家最高領導人，其一切施政作為，都必須要向國會負責，且要向全體國民清楚說明，總統的職權，當然包括公布法令之權，這是憲法所明文賦予的義務，凡經立法院三讀通過的法律，總統就必須要公布，這並不是一個行政裁量。
翁曉玲表示，總統賴清德若是包庇卓榮泰不副署法律，從而達到不公布法律的行徑，對於這種重大疑義時，潘孟安應列席委員會進行相關說明和報告，且昨天也有要求總統府必須派員到場，即便潘孟安不便出席，副祕書長也應到，過去也都有列席備詢往例，但今天都沒有派人出席。
在場立委也提出譴責案。民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇提案，認為依國內歷來大法官解釋之見解，憲法第37條有關總統公布法律，須經行政院院長副署之規定，是對總統權力的制衡；但賴清德總統、卓榮泰卻扭曲憲法第37條的憲政意義，對於國會三讀通過的財劃法修法，賴清德總統拒絕公布、卓榮泰拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。
提案內容指出，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制。為捍衛民主憲政，建請做成決議，對賴清德總統、行政院長卓榮泰毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求其對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布。同時，針對卓榮泰拒絕副署財劃法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰。
此外，立委黃國昌、羅智強、王鴻薇、傅崐萁和林倩綺也臨時提案，認為潘孟安身為機關首長卻刻意規避出席、蔑視國會監督。總統府與行政院近日上演「不副署、不執行、不公布」立院三讀通過法案的大戲，毀憲亂政、戕害民主作為，引發全民抨擊。
提案認為，總統府理應至國會向全國人民報告說明，卻選擇性遵守憲法的雙標作為，不僅是技術性杯葛國會，對民意機關的公然蔑視，甚至瀕臨毀憲亂政的地步。對於潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。
兩提案進行舉手表決，國民黨、民眾黨立委6人贊成，民進黨立委反對。其中首案表決時，在場立委8人，國民黨、民眾黨6人舉手贊成、民進黨2人反對。第二案表決時，在場立委10人，6人贊成、民進黨4人反對。委員會主席翁曉玲宣布，兩案均多數過半、通過。
（責任主編：莊儱宇）
