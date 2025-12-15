行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步

▲行政院拒副署財劃法後，前立委郭正亮示警立法院恐砍預算以報復。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等各部會預算，以進行報復，這可說是憲政災難。

卓榮泰昨指出，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，強調過去已窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩下「不副署」這一途徑。同時，總統賴清德昨晚表示願以合憲方式赴立法院進行國情報告，他也向立法院提出最誠摯、嚴正的呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。

而針對行政院不副署，郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰不副署後，藍白接下來一定會以砍國防、政府各部會等預算的方式來報復，不讓行政院有預算。而一旦預算被砍，就不可能恢復，這可以說是憲法災難。

