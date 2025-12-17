行政院捍衛憲政不副署《財劃法》 賴清德喊話黨公職：協助清晰簡要說明

記者劉秀敏／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德主持民進黨中常會（圖／民進黨提供）

立法院日前在藍白聯手下，再度修惡《財政收支劃分法》並否決行政院所提覆議案，行政院長卓榮泰15日宣布以「不予副署」因應。兼任民進黨主席的賴清德今（17）日於中常會上表示，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作。他也提到，當前的憲政情勢，需要全體黨公職支持，協助用各種方式向國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。

廣告 廣告

民進黨今日召開中常會，會後黨發言人韓瑩轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。但是，大家看到，過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

賴清德指出，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴清德指出，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政，確保國家的民主體制永續發展。民進黨承繼許多民主前輩的信念，不讓辛苦建立起的民主憲政受到破壞，不能夠讓改革走回頭路，他與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴清德表示，對於在野黨強行通過的《財劃法》版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。

最後，賴清德也強調，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。大家一起堅守憲政底線，守護珍愛的日常生活。

更多三立新聞網報導

消除C肝！台灣診斷、治療率逾9成「提前5年」達標 年底向WHO申請認證

首表態聲援！黎智英遭國安法定罪 賴清德批中國：侵害自由人權無以復加

嗆政黨輪替後都可以這樣做！賴士葆轟不副署：這叫做獨裁一、獨裁二

謠言滿天飛！林楚茵喊話國安局介入 蔡明彥：主要處理4類假訊息

